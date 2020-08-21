涉嫌受賄罪　國家信息中心前副主任馬忠玉被提公訴

據最高檢微信公眾號消息，日前，國家信息中心前副主任馬忠玉涉嫌受賄罪一案，由北京市人民檢察院第一分院向北京市第一中級人民法院提起公訴。 檢方指控馬忠玉利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

馬忠玉在去年11月落馬。（網上圖片）

消息指出，檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人馬忠玉享有的訴訟權利，並依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。北京市人民檢察院第一分院起訴指控：被告人馬忠玉於2008年至2012年8月期間，利用其先後擔任寧夏回族自治區發展和改革委員會副主任、自治區政府副秘書長及研究室（發展研究中心）主任的職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

中紀委國家監委網站此前在去年11月7日通報，馬忠玉涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。馬忠玉其後被通報涉及多項罪名，包括違反中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請，借出差、公務出國之機公款旅遊，公款報銷個人探親費用；違反組織紀律，不如實報吿個人有關事項，不按要求報吿個人去向；違反廉潔紀律，借用管理和服務對像鉅額錢款，違規持有非上市公司股份並獲利。

通報除了有提到馬忠玉利用職務便利，為有關企業謀取利益並收受鉅額財物外，更稱其私自留存涉密材料。據了解國家信息中心是國家發改委直屬事業單位，主要職能是面向政府和社會，提供決策支持服務、信息技術服務和信息內容服務。馬忠玉的工作是負責宏觀經濟分析、信息與網絡安全工作，協助中心主任負責黨建和反腐倡廉工作，並且分管經濟預測部、信息與網絡安全部。

（綜合報道）