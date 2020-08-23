解放軍於多地展開大規模實彈演練　多款新型武器裝備亮相

近日，解放軍多款新型武器裝備被曝參加實彈射擊演練，亮相在西北部戈壁地帶、中部林地、高原山區等，以此來檢驗綜合作戰能力。

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8月22日，據央視軍事微信公眾號消息，日前，一場戰術實彈射擊考核在安徽省東部某訓練場展開。

消息披露，首先，第73集團軍某合成旅讓新列裝的新型兩棲自行火炮、火箭炮等火力裝備，接受實戰化演練的檢驗。剛列裝該部隊的新型兩棲自行火炮，不僅能適應海陸等多種地形，信息化程度更是超越以往。

消息指，數十門火炮通過新型任務終端自行裝訂諸元，自動完成擊發。據介紹，通過信息系統，指揮、協同、打擊多個作戰節點和要素串聯成一條線，並實現前沿指揮和後方陣地的「同頻共振」。

其次，第73集團軍某炮兵旅千人百車從東南沿海跨越3,000多公里，行至西北部戈壁地帶， 檢驗新型車載加榴炮的戰力。相較於老式牽引火炮的車炮分離式裝載，應用車炮一體化設計的新型火炮更便於鐵路裝載。

最後，第75集團軍某旅組織所屬火力分隊拉動至高原山區，對新型輪式火炮進行實彈射擊訓練。此次實彈射擊的重點是驗收某新型輪式火炮前期的訓練成果。

事實上，除這次外，之前西藏軍區在高原展開實彈演練時，也有一批新型裝備亮相。據央視軍事頻道8月10日視頻顯示，西藏軍區在高原展開實彈演練，步兵、炮兵、防空兵的多種火器齊現身。其中，新型作戰服「星空迷彩」、新型122毫米車載炮、新型高機動戰術通用車平台的「紅箭-10」發射車等裝備都是首次出現。

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據了解，西藏軍區是解放軍在西藏自治區設立的軍隊一級組織，屬於副大軍區級別，隸屬陸軍領導，是五大戰區中的西部戰區軍種機關。中印自5月初在實控線發生對峙後，西藏軍區舉行了多次實彈演習。

此外，值得一提的是，據中國官方最新消息，解放軍將於8月22日至8月26日，在青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習；8月24日至29日，解放軍將在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。