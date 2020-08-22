林毅夫：2030年中國經濟規模將超美　美國再想打壓中國不容易

8月19日，在北京大學經濟學院思政實踐課無極縣教育基地揭牌儀式上，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫進行了題為「新冠肺炎疫情與中美摩擦雙重背景下的中國經濟發展」的報告。 林毅夫表示，未來十年中國平均實現每年5%-6%的增長是可能的，到2030年，中國經濟規模將超越美國，美國想要打壓中國就不容易了。

針對2020年全面建成小康社會的宏偉目標，中共十八大報告中提出了要「實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番」的指標，今年新冠疫情爆發，這個目標還能否達成？

對此，林毅夫表示，新冠肺炎疫情對經濟帶來了較大衝擊，今年中國經濟上半年整體的增長率為-1.6%，而2020年中國若要實現「兩個翻一番」，下半年必須有12.2%的增長。林毅夫表示，雖然這不是不可能，但新冠肺炎疫情在疫苗研製出來之前有很大不確定性，未來很可能暴發第二波、第三波疫情，因此，他認為，中國今年實現3%左右的增長，給明年留一定空間是比較合理的，這樣2021年可以實現「兩個翻一番」。

林毅夫指出，特朗普對中國產品加征關稅是「搬石頭砸自己的腳」，美國2018年的貿易逆差還在增加，對中國的逆差增加了11.7%。（AP）

林毅夫又談及中美關係。他指出，特朗普上台後對中國產品加征關稅，實際是「搬石頭砸自己的腳」。美國2017年開始使用關稅政策，但其2018年的貿易逆差還在增加，對中國的逆差增加了11.7%，顯然關稅方式不能解決逆差問題。

「美國這麼做，項莊舞劍意在沛公，貿易逆差的問題只是一個藉口，美國是為了抑制中國的發展。」林毅夫表示，美國是目前全球唯一的霸權，中國的崛起威脅到美國的霸權地位，因此美國意圖打壓中國。

中國應該怎麼辦？林毅夫表示，最重要的是保持定力，繼續利用好我們的發展空間和潛力，繼續深化改革開放，這樣的發展不僅有利於中國，而且有利於世界。「如果能這樣做，美國想要孤立中國，最終也只是孤立它自己。」

林毅夫表示，美國是目前全球唯一的霸權，中國的崛起威脅到美國的霸權地位，因此美國意圖打壓中國。（資料圖片）

林毅夫認為，未來十年，即到2030年，中國平均實現每年5%-6%的增長是可能的。如果能達到這一增速，兩個里程碑就可以實現，第一個是到2025年前後，中國人均GDP可以超過12700美元，按照國際標準人均GDP超過這一水準就是高收入國家，目前全世界16%的人口符合高收入標準，中國加入之後高收入人口比例將達到34%，這對世界來說也是一個很大的變化。另一個里程碑是，到2030年，中國總體經濟規模將超過美國，成為世界第一大經濟體。在這一基礎上，如果中國繼續開放，美國想要打壓中國就不容易，因為各國都會利用國內、國際兩個市場、兩種資源，中國作為全世界最具影響力的市場，其他國家的企業也會充分利用中國市場，其他國家的經濟也會乘著中國的發展而發展。

中國人均GDP達到美一半時美國霸權主義才會停止

林毅夫認為，當中國人均GDP達到美國的一半時，美國的霸權主義可能才會停止：中國人口是美國的四倍，中國人均GDP達到美國的一半意味著中國經濟規模是美國的兩倍。並且，中國國內有地區差異，有3.5億人口的京津冀、東南沿海、中西部的重要城市，人均GDP將會與美國相當，代表這些城市的產業技術達到與美國相同的水準，美國的技術優勢消失；另外10億中國人口的人均GDP約為美國的1/3，這部分地區發展速度會更快。

林毅夫指出，這一時間節點大概是在中國第二個百年目標（在中華人民共和國成立100年時全面建成「社會主義現代化強國」）實現時，即2050年，而要實現這一目標，只需要2030年前保持5%-6%的增長，2030年到2040年實現4%-5%的增長，2040年到2050年實現3%-4%的增長，中國完全有可能實現。

（新京報）