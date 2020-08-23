全民檢測｜人民日報發文籲港人積極參與：保護自己也是保護香港

香港政府公布，將於9月1日展開普及自願檢測計劃。官媒《人民日報》的人民銳評欄目22日（上周六）發表評論文章，呼籲廣大香港市民積極參與檢測，「既對自己負責，也對他人負責，更對香港負責」。

【高危群組檢測】運輸署早前為的士司機進行病毒檢測。（資料圖片／羅國輝攝）

文章題為「主動參與檢測，保護自己也是保護香港」，表示進行普及社區檢測是為了在最短時間內找到無症狀感染者，早發現、早隔離、早治療，從而有效截斷社區傳播鏈，避免人際傳播。

文章指，大規模社區檢測亦是在為恢復經濟活動鋪路。香港這一波疫情已對經濟增長產生巨大衝擊，各行各業急盼早日走出疫情陰霾。但如果不盡早發現隱形患者並加以治療，放開社交距離限制後，疫情反彈的風險就很高。

文章又稱，大規模檢測需要以雄厚的物質基礎和醫療資源作為支撐。香港在人手和設施方面相對匱乏。中央應香港請求進行支援，體現了中央對香港的關懷和支持，表達了內地人民對香港同胞的深厚情誼，祖國內地是香港戰勝疫情的底氣和靠山。在這樣的情況下，誰再借機對內地支援和普及社區檢測進行污衊、抹黑，企圖阻礙抗疫，就是站在了750萬香港市民的對立面，是對香港未來和市民福祉的背叛。

（《人民日報》）