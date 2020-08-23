【全球最長跨海公鐵兩用大橋】福建平潭海峽大橋進行荷載試驗

連接福建省會福州以及平潭島兩地的平潭海峽公鐵兩用大橋22日（上周六）起正式開始一連6日的荷載試驗。該橋全長16.34公里，既是中國第一座公鐵兩用跨海大橋，也是目前世界上最長的跨海公鐵兩用大橋。

福建平潭海峽公鐵大橋進行荷載試驗（點圖放大）：

內媒報道指，在22日，兩列分別載重2392噸的貨運重載列車從福州市長樂南站出發，駛上平潭海峽公鐵大橋，標誌著大橋荷載試驗正式啟動。此次進行的大橋荷載試驗為靜載試驗，將持續6天，對主航道橋和其他2座航道橋在列車荷載不同輪位作用下的應力、索力和位移等參數、總計449個測試點進行靜載測試工作，以檢驗大橋的整體工作性能，為驗收交付提供依據。

平潭海峽公鐵大橋是福州至平潭鐵路的關鍵控制性工程。動載試驗將於靜載試驗結束後，結合福平鐵路聯調聯試同步進行。

平潭海峽公鐵大橋是目前世界上最長的跨海公鐵兩用大橋（點圖放大）：

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平潭海峽公鐵大橋全長16.34公里，大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的雙向六車道高速公路。其中，大橋全橋共設有4座航道橋，跨度最大的元洪航道橋，採用主孔跨徑532米的鋼桁梁斜拉橋，滿足5萬噸級航道單孔雙向通航。

平潭海峽公鐵大橋位於平潭海峽北口，是世界在建難度最大的海峽大橋。該橋所處海域為世界三大風口海域之一，全年6級以上的大風天數超過309天。項目自2013年11月底開工建設，克服了大風、水深、浪高、流急、海底裸露傾斜等惡劣氣象、水文、地質難題。

大橋建成通車後將實現福州、長樂、平潭三地的互聯互通，形成福州半小時「經濟生活圈」。此外，平潭是大陸與台灣本島距離最近的地方，大陸曾規劃建設從北京直通台灣的「京台高鐵」及「京台高速」，而關鍵就是距離新竹只有140公里的平潭。有大陸工程師認為，能夠完成平潭海峽公鐵大橋的工程，才代表大陸的工程技術經得起台灣海峽極端環境的考驗，有能力進行下一步「通往台灣」的工程。

（綜合報道）