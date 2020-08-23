新冠疫苗｜國外進行三期臨床試驗　國藥集團：很大可能年底上市

國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司副總裁張雲濤今日（23日）介紹了該公司新冠滅活疫苗的研發進展。他表示，目前疫苗正在全球多國開展臨床試驗，有很大可能性今年年底能夠上市。

4月10日，工作人員在國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地尚未投產的新型冠狀病毒滅活疫苗生產車間內調試設備。（新華社）

張雲濤表示，「我們在加速開展三期臨床，由於我國疫情控制得非常好，反而沒有進行三期臨床的條件，所以我們轉向國外進行。疫苗的上市時間，依賴於三期臨床研究的結果，有很大可能性在今年年底可以上市」。

據了解，中國生物下屬兩個研究所的新冠疫苗生產車間投入使用後，將能夠保證新冠疫苗年產能合計達到2.2億劑次。

在8月20日和8月21日，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗臨床試驗（三期）已經相繼獲得秘魯、摩洛哥、阿根廷三個國家的三期臨床批件。國藥集團董事長劉敬楨又表示，國藥集團中國生物此前已獲得阿聯酋、巴林臨床批件。

國藥集團中國生物有兩款新冠滅活疫苗，早在4月12日，中國生物武漢生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗就成為全球首家進入一及二期臨床試驗。4月27日，中國生物北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗也進入一及二期臨床試驗。

中國生物方面介紹，兩個疫苗的一及二期臨床研究共入組2240人，6月16日和28日分別揭盲，結果顯示疫苗接種後安全性好，無一例明顯不良反應；不同年齡、不同程序、不同劑量疫苗接種後，均產生高滴度免疫應答。兩款新冠滅活疫苗在安全性、有效性等產品性能全面領先全球。

中國生物又指，6月23日，中國生物新冠滅活疫苗國際臨床（三期）阿聯酋啟動儀式在北京、武漢、阿聯酋三地同步舉行。截至目前，入組接種人數已超過2萬人。

（綜合報道）