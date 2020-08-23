新冠肺炎｜張文宏：即使疫苗問世　未來數年也須保持常態化防疫

世界衛生組織（WHO）上周五（21日）表示，儘管疫苗將是全球對抗新冠病毒的重要工具，但單靠疫苗無法終結疫情，亦無法保證科學家一定能夠成功研發疫苗。 上海市新冠肺炎救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日（22日）在微博引述上述觀點，並表示，即使有了疫苗，在未來數年內必須保持常態化的防疫態勢，疫苗只能幫助疫情的控制，而不能替代目前的防疫工作。

張文宏稱，疫苗只能幫助疫情的控制，而不能替代目前的防疫工作。（資料圖片）

張文宏稱，世衛總幹事譚德塞表示「我們回不到過去的樣子了」，這句話打擊了大家對疫苗期盼已久的殷切希望。無獨有偶，一周前，中國著名病毒學家聞玉梅院士向張文宏表示，「有了（新冠）疫苗不一定行，沒有『疫苗』卻萬萬不行。」

張文宏說，換言之，有一個好的疫苗很難得，但即使有很好的疫苗，若未能很好地管理疫情，亦不能達到控制疫情的目的。一個非常優秀的疫苗可能不會一蹴而就，但新冠疫苗的誕生和不斷優化是必然的。然而，對於傳染病的控制一定是好的疫苗加上對疾病的科學管控，否則不能完全控制病毒的蔓延。

他又指，綜合歷史上傳染病控制的經驗來看，即使疫苗問世，亦只能保護積極接種疫苗的人群，而全球實現普遍接種的時間可能要長達數年，人類在短期內難以通過疫苗達到群體免疫。因此，即使有了疫苗，在未來數年內必須保持常態化的防疫態勢。疫苗只能幫助疫情的控制，而不能替代目前的防疫工作。下一階段，世界各國要為保持防疫效果，以及降低全球間互通的障礙提供智慧。

譚德塞日前表示：「我們將不會、也無法回到過去的狀態。」（Reuters）

世衛總幹事譚德塞日前曾表示，全球領袖與民眾必須學習控制病毒，並永久調整日常生活，才可望有效控制疫情，「我們將不會、也無法回到過去的狀態。」雖然世衛指出，目前已有至少30種疫苗處於臨床試驗階段，但譚德塞說，無法保證這些疫苗都能安全有效。

本月稍早前，譚德塞還曾表示，面對新冠病毒沒有「仙丹妙藥」，亦可能永遠不會有。他說，全球領袖只要實施基本的公共衛生與疾病管制，就可望阻止新一波疫情爆發。世衛希望，倘若全球團結合作並成功研發疫苗，新冠病毒疫情能比1918年的西班牙流感疫情持續的時間短，並在不到兩年內結束。

（綜合報道）