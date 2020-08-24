裝有超高解析度探測系統　美軍改裝商務機抵近浙江偵察

中國海軍將在多海域同步軍演之際，美國陸軍日前派出一架改裝商務機抵近中國偵察。8月21日在朝台灣方向飛行後，突然轉向抵近浙江沿海。

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據央視官方微博8月23日消息，8月21日，美國陸軍派出一架飛機已連續三天抵近中國偵察。該飛機當日先朝台灣方向飛行，然後突然轉向抵近浙江沿海。

據悉，飛機由加拿大龐巴迪公司（Bombardier Inc.）商務機「挑戰者」改裝而來，是美國陸軍第一款噴氣式偵察機。改裝機裝有超高解析度探測監視系統，外觀沒有美軍塗裝，但受僱於美軍，借民用之名行軍事偵察之實。

連日來，美國在東海、南海的相關舉動備受關注。在早前8月5日，美國空軍一架E-8C「聯合星」空地監視飛機現身南海，朝着廣東方向飛行，一度飛行至距離廣東沿岸領海基線約109.77公里的位置。

消息人士稱，該機最初被位於廣州南部的空中控制雷達系統識別為一架商業客機，該機在南海上空的飛行高度超過9000米。

8月14日，美國太平洋艦隊發布消息稱，「列根」號航母戰鬥群已進入南海，並進行了海上防空行動。當天上午美海軍從沖繩嘉手納基地起飛1架P-8A反潛巡邏機在巴士海峽上空提供情報支援。

8月16日，美軍一架B-1B轟炸機飛向東海，逼近東海防空識別區。8月17日，美國空軍兩架B-1B轟炸機於8月17日從關島返回美國基地。但從飛行軌迹來看，兩架轟炸機並沒有沿最短路線直接飛回美國，而是繞道東海。