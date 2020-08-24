王毅晤越南外長：借鑑陸地邊界成功經驗　早日解決海上問題

8月23日，中國國務委員兼外長王毅和越南副總理兼外長范平明，在廣西東興參加中越陸地邊界劃界二十周年和勘界立碑十周年紀念活動，為各自的第一塊界碑描紅。二人又舉行會談。

據中國外交部官網8月23日消息，王毅和范平明一同查看了邊界界碑，並為各自的第一塊界碑描紅。王毅表示，當前國際形勢持續演變，該次活動是要推動中越全面戰略合作關係向前發展。

王毅說，中越關係正常化以後，雙方通過對話協商解決陸地邊界問題，歷時9年談判，最終如期簽署《中越陸地邊界條約》。王毅還表示，希望兩國借鑑陸地邊界成功實踐的經驗，早日解決海上問題，希望兩國早日找到雙方均能接受的基本和長久解決辦法，共同維護好南海的和平穩定。

范平明也表示，相信在雙方努力下，中越邊界必將成為一條和平、友好、合作、發展的邊界。范平明還代表越南政府感謝中國為越南應對新冠肺炎疫情提供的支持。

據悉，此次王毅和范平明的會面是一個月以來的第二次。此前，在7月21日，王毅和范平明在北京共同主持了中國-越南雙邊合作指導委員會第12次會議。會議上，中國方面稱堅持兩國以對話管控分歧，而越南方面亦表示願與中國一同維護南海和平。

王毅就南海問題表示，中國的南海政策沒有變化，並指美國出於地緣戰略需要四處煽風點火，目的就是要挑起南海緊張動盪。王毅說，中越要按照兩黨兩國最高領導人達成的共識，堅持通過雙邊對話協商管控分歧，與其他東盟國家遵守《南海各方行為宣言》，推進「南海行為準則」磋商，不讓外部勢力乘機干擾破壞。范平明表示願同中方共同維護南海和平穩定，推動海上合作和共同發展。