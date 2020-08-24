政法整頓｜哈爾濱19名警員被查處　涉組織賣淫、吸毒、開設賭場等

內地近期在各省市開展政法隊伍教育整頓工作，黑龍江哈爾濱市公安局官方微信周日（23日）發布消息稱，在這次教育整頓工作中，該局已經從嚴查處了19名違紀違法公安民警。上述警員均受到「雙開」（開除黨籍、開除公職）處分，有18人已移送司法機關。

哈爾濱市公安局7月20日啟動隊伍教育整頓試點工作。（哈爾濱市公安局網站）

根據通報，19名被查處的警員中，有3名正處級官員。其中原哈爾濱市公安局技術偵察支隊支隊長違反中央八項規定精神和廉潔紀律，非法收受幹警賄賂，涉嫌受賄罪；原哈爾濱市公安局刑偵支隊三大隊大隊長李浴非違反國家法律法規，涉嫌故意銷毀會計憑證、會計帳簿罪，非法持有槍支罪，徇私枉法罪，利用影響力受賄罪；原哈爾濱市公安局治安支隊支隊長修永財違反中央八項規定精神和廉潔紀律，投資經商辦企業，違反工作紀律，違反生活紀律。

受查處的還有原哈爾濱市公安局香坊分局治安大隊民警于志強，以他為首的惡勢力犯罪集團利用洗浴場所組織賣淫，採取威脅、恐嚇、辱駡、毆打等暴力手段，實施搶劫、敲詐勒索等違法犯罪活動，造成了極其惡劣的社會影響。

在提供涉黑「保護傘」方面，原哈爾濱市公安局道外分局嵩山路派出所所長范立東，充當黑惡勢力「保護傘」，涉嫌濫用職權罪；原哈爾濱市公安局民警劉彥鐵濫用職權，為黑社會犯罪團夥主要成員訂立攻守同盟提供便利，致使國家和人民利益遭受重大損失。

原哈爾濱市公安局呼蘭分局利民派出所所長王甲，在辦理涉黑團夥妨害公務案件中，不認真履行職責，犯玩忽職守罪；原哈爾濱市公安局呼蘭分局治安大隊大隊長陳慶偉，在處理涉黑團夥賭博案中，犯濫用職權罪。

此外，原哈爾濱市公安局道里分局群力派出所副所長魏鑫涉嫌開設賭場罪，嚴重違紀違法；原哈爾濱市公安局監管支隊第一看守所民警劉冬因吸食毒品被公安機關行政處罰。原哈爾濱市公安局呼蘭分局看守所民警鮑培明醉酒駕車，造成對方受傷及雙方車輛損壞的交通事故，犯危險駕駛罪。

哈爾濱市公安局表示，會進一步推進全面從嚴管黨治警，對民警違法違紀問題做到動真碰硬，有案必查，決不姑息。

（哈爾濱市公安局）