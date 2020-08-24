借鑑美軍經驗　解放軍改裝民船為直升機母艦受矚

近段時間以來，中美關係持續緊張，有關中國人民解放軍第71集團軍某陸航旅依託民用平台組織直升機海上訓練的新聞備受外界關注。

據美國《福布斯》網站8月22日稱，這次演練表明解放軍可能在學習美軍海上預置艦隊的做法，戰時將把商用貨船改裝成直升機母艦，作為兩棲艦隊補充力量。

該演習顯示，解放軍的直-8運輸直升機和直-19偵察直升機從「振華28」號民用半潛船的甲板上完成起降。報道稱，這艘半潛船似乎臨時加裝了直升機飛行甲板，目前尚不清楚在民船上加裝飛行甲板需要多長時間，相關的工作周期決定了它被改裝為海上基地艦的時間。

據悉，中國海軍一直有徵召民船補充登陸船隊的傳統，且解放軍對半潛船的重視與美國海軍如出一轍。

美國海軍近來正以「阿拉斯加」級原油運輸船為基礎，通過加裝軍用無線電設備和其他輔助裝備，建造了多艘遠征中轉船塢登陸艦和遠征移動基地艦，組成美海軍的未來海上預置艦隊。

據了解，遠征中轉船塢登陸艦的半潛航行設計使它能直接在主甲板上搭載登陸艇，而遠征移動基地艦雖然不能半潛，但它有一個巨大的飛行甲板，可以起降多架直升機甚至「魚鷹」傾斜旋轉翼飛機。

報道指出，中國海軍一直在觀察美國海軍對遠征移動基地艦進行的實驗。「振華28」號與美軍遠征移動基地艦大小相當，該船平時負責運送駁船、橋樑等大型貨物。此外，類似規格的貨船，戰時都可以改裝為搭載登陸艇、直升機的兩棲船隊，作為中國075型兩棲攻擊艦的補充力量，支持佔領台灣或其他爭議島嶼的軍事行動。