【新冠肺炎】李克強：中方研製疫苗將優先提供湄公河國家

中國新冠肺炎（COVID-19）疫苗研發進展迅速，國務院總理李克強8月24日表示，中方新冠肺炎疫苗研製完成並投入使用後，將優先向湄公河國家提供。

中國對於新冠肺炎疫苗的研發在世界上處於領先水平。（新華社）

據官媒「中國之聲」8月24日消息，李克強是在當日北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時做上述表示。他還表示，中方將在瀾湄合作專項基金框架下設立公共衛生專項資金，繼續在力所能及的範圍內向湄公河國家提供抗疫物資和技術支持。

據悉，中國新冠肺炎疫苗研發進度在國際上處於領先水平，由中國工程院院士陳薇率領的團隊與中國藥企「康希諾生物」在3月18日聯合申請的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日被授予專利權。這是中國第一個獲得專利的新冠肺炎疫苗。

因中國的疫苗研發進展迅速，已有多個國家向中國求助，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）7月27日發表國情咨文時表示，他幾天前曾向中方提出請求，希望菲律賓能夠成為首批用上中國所研發的新冠肺炎疫苗的國家之一。

此外，對於中國新冠肺炎疫苗的外援問題，在此前舉行的第73屆世界衛生大會視頻會議開幕式上，國家主席習近平也表示，中國將繼續為受疫情影響的國家特別是發展中國家抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展提供力所能及的支持。