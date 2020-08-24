升力及阻力系數明顯優於F-22　殲20設計獲中國專利獎外觀設計金獎

在中美關係日漸緊張之下，雙方於西太平洋地區的較量愈加激烈。因此，兩國在隱形戰機的研發上備受外界關注。

據中國《兵工科技》雜誌8月24日消息，此前7月15日，國家知識產權局公布了第21屆中國專利獎評審結果，殲-20「升力體邊條翼鴨式布局」外觀設計專利榮獲中國專利獎外觀設計金獎。

報道引述空軍裝備專家傅前哨稱，殲-20採用了基於渦流控制技術的升力體機身、鴨翼、邊條、機翼、後機身邊條、外傾雙腹鰭和外傾全動雙垂尾的一體化非常規氣動布局，若設計水平高，控制得當，將產生巨大的升力收益和減阻效果，其升力系數不小於2.1至2.2，屬世界第一。

傅前哨表示，常規布局的美國F-22公開升力系數為約1.7，超聲速巡航零升阻力系數約0.035，而中國曾用高精度縮比模型進行風洞試驗，所測數據近似。殲-20的升力、阻力系數明顯優於F-22。

報道稱，常規布局中平尾操縱飛機抬頭時，要向下偏轉產生負升力，壓下機尾，屬於加載舵面。但飛機有正迎角之後，將部分抵消平尾負迎角，降低其效率。但殲-20屬中、後期鴨式布局，其鴨翼面積較大，距離機翼較遠，中間以邊條過渡，既能利用不同氣動面產生的多渦系干擾提高飛機升阻特性，從而提高了操縱力矩。

此外，殲-20還有較大面積的後機身邊條、外傾雙腹鰭和外傾角較大的全動雙垂尾。在大迎角時，後機身邊條能提供一定俯仰穩定性和低頭力矩；外傾雙腹鰭位置較低，不易受機翼湍流影響，能提供一定橫側穩定性和低頭力矩；全動外傾雙垂尾因有效舵面面積大，也可起平尾的部分作用。