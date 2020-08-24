趙立堅批美政客患「逢中必反症」　支持TikTok以法律維護權益

TikTok（抖音國際版）宣布，將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提起訴訟，以維護自身合法權益。 8月24日（周一），中國外交部發言人趙立堅8月24日表示，「中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

趙立堅表示，美國個別政客企圖致TikTok、WeChat、華為等中國企業於死地。（路透社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）21日表示，美方並非針對成功的中國企業，而是針對給美國國家安全帶來風險的中共實體或受中共驅使的商業實體。

對此，趙立堅回應稱，美國個別政客企圖致TikTok、WeChat、華為等中國企業於死地，其根源就是患了『逢中必反症』，強行將意識形態標籤打在中國企業身上，這些人打着國家安全的幌子圍獵TikTok等中國企業，充斥着謊言和污衊，其性質是欺行霸市、巧取豪奪。

趙立堅又稱，美國個別政客針對TikTok等個別企業的胡作非為，實質是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸凌，這些企業都是行業翹楚，是非常優秀的國際化公司，美國個別政客害怕非美國企業的強大和成功，因此不惜動用國家力量百般打壓。這是對美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定，是對國際規則的踐踏，也是對全球化浪潮下各國科技創新交流合作的破壞。世人只會對美國的這些強盜行徑看得更加清楚。

在8月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）以保障國家安全為由簽署兩項行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。

8月23日，總部位於美國洛杉磯的TikTok發布聲明，稱「近一年來，他們懷着真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案。但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，我們將通過訴訟維護權益」。