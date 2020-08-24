特朗普威脅「中美可以脱鉤」 　中國外交部提三點表明立場

針對美國總統特朗普（Donald Trump）提出的有關「中美可以脱鉤」言論，中國外交部今天（8月24日）予以回應。

中國外交部發言人趙立堅表示，「第一，中美合作是互惠互利的，不是單向的。中美建交以來，雙方各領域務實合作不斷拓展，給兩國和兩國人民都帶來了巨大好處，美方也從中受益匪淺。美國一些政客拋出的吃虧論、恩慈論，種種涉華謬論，其實質是出於意識形態偏見渲染中國威脅論，鼓吹冷戰和零和博弈思維，這既不符合事實，也不尊重歷史，完全是在開歷史倒車。第二，中美兩國發展不是非此即彼的關係，沒有必要相互排斥，完全可以相互借力，相互成就。中美理應以合作而不是脱鉤來推動兩國關係的發展，併為這個世界承擔起應盡的責任。第三，中國對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度的穩定性和連續性。同時我們也做好了中美關係爬坡過坎，經歷風雨的準備，我們敦促美國一些政客糾正錯誤，回歸理性。」

2020年1月時，特朗普曾與中國簽署了一項具有里程碑意義的貿易協議，在貿易戰中緩解了世界上兩個最大經濟體之間的緊張關係。而今，特朗普提出了與中國徹底斷絕關係的可能性。（AP）

特朗普8月22日接受霍士新聞（Fox News）訪問，表示若中國不正確對待美國，將不再與中國做生意，與中國脱鉤。

在《下一次革命》（The Next Revolution）節目的獨家採訪中，特朗普說：「我不想現在就把全世界都惹火了。」 特朗普說，但是「沒有哪個國家比中國更剝削我們了……我們損失了數十億、數千億美元。我們從中國什麼也沒得到。是的，我們有些產品可以自己生產……（但是）我們一無所獲。我們所做的就是賠錢。」

特朗普還警吿稱，「如果他（拜登）當選，中國將擁有我們的國家。」 特朗普提及，美國情報官員警吿說，北京計劃代表拜登干預即將到來的美國大選。特朗普說：「他們（中國）控制了他（拜登），他們非常希望我輸掉。」特朗普說：「拜登屬於中國。他的兒子得到了15億美元。他的兒子沒有經驗，沒有智慧，什麼都沒有，從來沒有做過，不僅是在烏克蘭，他從烏克蘭得到了幾十萬美元的資金和預付款，然後在中國，他得到了15億美元的費用。這太荒謬了。」

中國早前曾否認特朗普政府有關干預美國大選的指控。中國外交部發言人趙立堅在8月10日的例行記者會上說，美國大選是美國的內政，中方沒有興趣也從未進行過干預，同時，美國內一些人應該立即停止將中國拉入美國內政治的把戲。