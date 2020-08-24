陝西脱貧縣7億建豪華中學中紀委介入調查　噴泉涼亭火速被拆

近日，內地處於風口浪尖的「豪華中學」——陝西省商洛市鎮安中學新校區大門緊鎖，校門口標誌性的4層「鯉魚跳龍門」水景噴泉開始被拆除，再次引發輿論爭議。

據內媒《中國新聞週刊》8月24日報道，校園內有幾台大型挖掘機正在施工，學校側門有數輛渣土儲車進出，一輛載滿建築工人的大巴車駛入校園。校園周邊有警察執勤，不允許路人停留和拍照。

8月24日中午，鎮安中學新校區正門緊鎖，有挖掘機、渣土車出入學校，噴泉、涼亭等設施正在被拆除。（中國新聞周刊）

報道指，除了噴泉外，瀑布群附近的涼亭也正在被拆除，然後移走。距離學校不遠的雲蓋寺鎮鎮長王傳文表示，他早上接到通知來到學校，負責把其中一個亭子運回鎮上。校園西北角的外牆上，原本藉助山勢修建了兩處涼亭，可以從後方俯瞰學校景緻，現在也都被拆除。

並且鎮安中學新校區噴泉、涼亭等多處與教學無關的設施正在被拆除。

「政府花了那麼多錢建這麼好的學校，現在又要拆，太可惜了。」許多附近村民路過圍觀，都對學校建了又拆感到遺憾。學校附近的村民普遍支持修建學校，認為這是利於當地長遠發展的大事。一位村民說，8月23日，一些當地人甚至自發拉起橫幅，反對拆學校的仿古門樓，多名公安民警在學校附近巡邏，防止引發衝突。

鎮安中學新校區噴泉、涼亭等多處與教學無關的設施正在被拆除。（中國新聞周刊）

報道還披露，主管鎮安中學項目的局長連續多日未曾在局裏露面，近期都在縣裏開會。縣科技和教育體育局多位工作人員都表示對此事一無所知。學校所在的永樂街道辦黨委書記、主任，連日來也都為此在縣政府開會。

報道表示，從鎮安縣教育脱貧辦公室工作人員處了解到，該事件引發了中紀委關注，中紀委相關領導已在當地展開調查。

此前，官媒新華社刊發了一則報道《學校建漂亮點本無錯，為何這所「豪華中學」讓人困惑？》，該報道提到，2019年，位於陝西西南部的深度貧困縣——鎮安縣剛剛脱貧摘帽，全縣年財政收入不足2億元，卻花了7.1億元人民幣修建了一所「豪華中學」，導致縣城債台高築。據調查，鎮安中學項目總投資達7.1億元，鎮安縣需連續12年、每年至少償還5,000餘萬元貸款。

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上述報道提到，學校校園內有多處與教學無關的設施：氣派的仿古牌坊式大門，4層噴泉水景，16尊石刻鯉魚，學校西南角一處長約50米、落差15米左右的多級瀑布羣上建有涼亭，四周有假山、水車、棧道、水景、石拱橋等。鎮安中學籌建處相關負責人介紹，假山瀑布水景花費200餘萬元，並為此削平部分山體，建設防滑坡擋牆。全校附屬工程綠化帶、管網共計花費8,000餘萬元。

據悉，2015年，新校區開始規劃設計，2017年6月動工建設。2020年7月31日，鎮安中學新校區正式投入使用，高二、高三的學生搬入新校區，開始暑期補課。但是引發輿論關注和爭議後，學校將補課暫停，學生全部離校，不允許外人進出。

鎮安縣人民政府官網2020年7月20日消息指，新建鎮安中學項目，「是縣委、縣政府從教育優先發展戰略出發，真正解決山區孩子從『有學上』到『上好學』的難題而作出的一項重大戰略性決策。」

另外，據陝西省政府官網2019年4月消息，商洛市鎮安縣等23個縣，均已達到貧困縣退出標準，擬退出貧困縣序列。

對於建立「豪華中學」一事，輿論指，舉債辦校聽起來是個好事，但實際上很多資金並沒真正用在改善教學上，造成了資金浪費，也是形式主義，是一種歪曲的政績觀。還有網友直指背後官員，要求官方徹查背後的貪污腐化問題。