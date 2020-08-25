中印衝突｜海拔高達4千米　解放軍首次在西藏舉行成建制傘降訓練

中印邊境衝突有降温趨勢，但中方仍不時傳出在西藏進行軍事演習的消息。據悉，近日解放軍首次在西藏舉行成建制部隊（整個部隊）的高原傘降訓練。

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據內媒中新社8月25日消息，參與訓練解放軍特戰旅，與陸軍航空兵聯合在海拔4000多米高原陌生地域訓練跳傘空降。訓練當日，特戰小組以6人一隊登上運輸直升機。

此次高原傘降，是解放軍首次在西藏區域以多機編隊、分段編組的形式的低空傘降訓練。消息稱，下一步還會加入遠程機動空投、武裝跳傘等以實戰為背景的課目，目的在於提升高原區域立體攻防、遠程滲透、縱深打擊、應急處突等實戰水平。

據悉，中印邊境衝突雖然有降温的跡象，但兩國在邊境動作不斷。央視在8月24日公布了解放軍「鯤鵬」運-20演練視頻，據介紹，此次演練主要是空軍空降兵聯合航空兵參與，錘鍊遠程直達、重裝突擊實戰能力。央視還對解放軍西部戰區進行重裝空投演練，在600米高空投放10輛戰車進行了報道。

此外，解放軍8月增派兩架殲-20抵達新疆和田基地，歐洲太空總署（European Space Agency）2號地球觀察衛星7月28日的圖像顯示，解放軍在和田至少部署了36架戰機，除殲-20外，還部署了至少6架殲-8系列戰機、2架空警-500預警機、2架運-9運輸機、24架殲-11系列戰機和數台CH4號無人偵查、攻擊機。