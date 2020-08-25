習近平召開經濟社會領域專家座談會　透露哪些風向？

國家主席習近平周一（24日）在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會並發表重要講話，座談會的主題是「十四五」規劃編制。 《北京青年報》旗下公眾號「政知見」周二（25日）介紹了部分出席專家的背景，又表示習近平重要講話的兩個關鍵詞是科技創新及新發展格局。

習近平主持召開經濟社會領域專家座談會並發表重要講話。（新華社）

「政知見」指，在座談會上，9位專家代表先後發言，就「十四五」規劃編制等提出意見和建議，他們分別是北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫、中國經濟體制改革研究會副會長樊綱、清華大學公共管理學院院長江小涓、中國社會科學院副院長蔡昉、國家發展改革委宏觀經濟研究院院長王昌林、清華大學國家金融研究院院長朱民、上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘、中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕、香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。

其中據官方資料顯示，林毅夫1952年10月生，無黨派人士。現任全國工商聯副主席（副部長級），北京大學國家發展研究院名譽院長，中國民間商會副會長。另外他曾任北京大學中國經濟研究中心主任、世界銀行首席經濟學家兼高級副行長，2013年9月還被聘任為國務院參事。另據北大官方資料顯示，林毅夫還是國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會的副主席。

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫出席座談會。（影片截圖）

這次座談會的主題是「十四五」規劃編制。9位專家代表究竟在中南海提了哪些意見建議，外界尚不得知。不過在今年6月，林毅夫曾就經濟結構轉型與「十四五」期間各地的高質量發展發表了演講。

當時，針對「『十四五』規劃要注意甚麼重點」的問題，林毅夫說，中美從合作夥伴變成競爭對手，「十四五」期間這個趨勢會延續甚至加強。「考慮到中美關係的變化，為防止被卡脖子，中央會主導發展一些關係國防和經濟安全的戰略型產業，有條件的地方要跟中央配合。各地在發展戰略型產業時，可以倒彈琵琶，結合當地的比較優勢發展出滿足國內國際市場需求、有競爭力的民用產業。」

此外，樊綱的研究領域主要是宏觀經濟學、制度經濟學暨過渡經濟學，他曾主持了多項國家社會科學基金、中國經濟改革研究基金會等機構資助的科研項目以及國際機構、國際合作科研項目。江小涓則曾任國務院研究室黨組副書記、副主任，國務院副秘書長。現任清華大學公共管理學院院長，中國行政管理學會會長。她的主要研究領域是經濟發展、產業結構、國際經濟和公共政策等。

兩度提及「關鍵核心技術」

關於習近平的重要講話，「政知見」指兩個關鍵詞是科技創新、新發展格局。在科技創新方面，習近平提到大力提升自主創新能力，盡快突破關鍵核心技術；打好關鍵核心技術攻堅戰，創造有利於新技術快速大規模應用和迭代升級的獨特優勢，加速科技成果向現實生產力轉化，提升產業鏈水平；發揮企業在技術創新中的主體作用；大力培養和引進國際一流人才和科研團隊，加大科研單位改革力度；要堅持開放創新，加強國際科技交流合作。

「政知見」指，習近平重要講話的兩個關鍵詞是科技創新及新發展格局。（新華社）

詳細闡述「新發展格局」

在這次座談會上，習近平還詳細闡述了「新發展格局」，即以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局。習近平提到，推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局是「重塑我國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇 」。

針對這一戰略抉擇，習近平還表示：要堅持供給側結構性改革這個戰略方向，扭住擴大內需這個戰略基點，使生產、分配、流通、消費更多依托國內市場，提升供給體系對國內需求的適配性，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。

他同時提到，新發展格局決不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環。「我國在世界經濟中的地位將持續上升，同世界經濟的聯繫會更加緊密，為其他國家提供的市場機會將更加廣闊，成為吸引國際商品和要素資源的巨大引力場。」

除了上述問題外，習近平還提到了其他不少內容，比如實現更加充分、更高質量的就業，再比如促進人口長期均衡發展。

（《北京青年報》旗下公眾號「政知見」）