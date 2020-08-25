TikTok起訴書細節曝光：特朗普政府「四項違憲、三項越權」

8月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）援引美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），要求受美國司法管轄的個人和實體在9月20日（行政令頒布45天）後不得與字節跳動及其子公司進行任何交易。 8月24日，TikTok（抖音國際版）正式在美國對特朗普政府提起訴訟，主張廢除特朗普8月6日發布的行政令，並主張禁止商務部實施該行政令。內媒《澎湃新聞》25日透露了相關起訴書的細節。

TikTok對特朗普政府提起訴訟，並指出其涉嫌多項違憲和越權。（Reuters）

《澎湃新聞》的消息稱，TikTok在訴狀中指出，該行政令及美國商務部與之相關的任何實施細則都是違憲和違法的。TikTok並指出了行政令涉及四項違憲、三項越權。

其中四項違憲包括：行政令的流程違憲；行政令所依據的美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）本身違反了「禁止授權原則」，構成違憲；強制要求就TikTok美國資產出售向美國財政部支付報酬違憲；行政令禁止TikTok在美國運營，構成違憲。

三項越權包括：該行政令頒布的基礎不合法，構成越權；該行政令擴展打擊範圍至其母公司字節跳動，構成越權；該行政令限制個人溝通交流及信息材料傳輸，構成越權。

此次訴訟由TikTok和字節跳動聯合提吿，訴訟對象包括美國總統特朗普、美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）和美國商務部。

此外，TikTok在向法庭提交的文件中，首次披露了其美國和全球月度活躍用戶的細節信息。文件顯示，2018年1月約有1100萬美國人使用TikTok，自那時以來其月度活躍用戶（MAU）人數增長了近800%。大約一年後，其月度活躍用戶人數翻了一倍多，達到約2700萬人；到2020年6月，也就是新冠肺炎大流行促使當局採取隔離措施的幾個月後，TikTok的美國月度活躍用戶總數飆升至9100多萬人。

TikTok曾在8月早些時候表示，目前其美國活躍用戶人數超過1億人。該公司還披露信息稱，其美國每日用戶人數超過5000萬人。

對於起訴美國政府一事，TikTok在新聞稿中指出：「我們不會輕易起訴政府，但我們別無選擇，要採取行動來保護我們的權利，以及我們社群和員工的權利。」

TikTok員工另外起訴特朗普政府

此外，據美媒報道，除了TikTok外，TikTok員工也控告了特朗普政府。當地時間24日，TikTok技術項目經理瑞安（Patrick Ryan）指控特朗普封禁TikTok將導致1500名美國工作人員失業。

瑞安在起訴書中表示，特朗普的禁令侵犯了TikTok員工的正當憲法權利。起訴書還稱，「特朗普已決定將『強硬對待中國』作為其四面楚歌的連任競選活動的中心主題」，而TikTok員工則被特朗普當成了其與中國進行政治對決的棋子。