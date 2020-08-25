黃之鋒放狗遭跟蹤辱罵影片內地廣傳　官媒讚大媽「正義直言」

前香港眾志秘書長黃之鋒23日到山頂公園放狗「叉電」，期間遭多名大媽、大叔尾隨及持續以手機拍攝，並遭對方不斷辱罵。黃之鋒期間進行反拍，並把短片放上社交平台，而跟踪黃之鋒的大媽、大叔所拍攝影片亦被放上網絡。 相關影片其後亦被發布至微博、微信、抖音等內地社交平台，並被內地媒體集中報導。如《人民日報》、《光明日報》、《北京日報》等官媒賬號均轉發影片並發表評論，稱「亂港分子」黃之鋒「遇上了正義直言的香港市民，被罵得無處可躲」。

據早前報導，當日一名中年女士手持電話向放狗的黃之鋒拍攝，旁邊亦有其他人舉拍攝，並不斷稱黃之鋒「搞亂香港」。黃之鋒則斥數人一直跟蹤他至山頂，涉嫌非法滋擾，並指他們「無品」、「低質」，而跟踪者則向黃之鋒指「香港唔ｘ歡迎你」、「走啦，漢奸」、「賣國賊」、「你係咪中國人呀」。

相關影片不僅在Facebook廣泛流傳，此後亦被上傳至微博、微信等內地社交平台，並獲得內地媒體大量轉發報導。

《人民日報》、《光明日報》、《北京日報》、《環球時報》等官方傳媒均以社交媒體賬號轉發影片，對跟踪拍攝黃之鋒的大媽大叔表示讚賞支持。

黃之鋒稱，到達山頂公園後，有一名中年婦人拍攝其泊車情況，直至下車後，更有五人同行跟隨，不斷向他說大量侮辱性語句。（黃之鋒facebook）

如《人民日報海外版》就引述網民評論稱，「大媽勇氣可嘉，說出香港市民心聲」。《環球時報》則稱，怒罵黃之鋒的大媽和大叔「正義言辭，擲地有聲。被怒斥後蒼白自辯，向外媒賣慘，做虧心事自然心虛。」《環球時報》又表示要「奉勸黃之鋒之流：反中亂港，必然淪為過街老鼠；挾洋自重，註定不會得逞！」

新浪新聞、網易新聞等內地網絡新聞平台則轉發稱這段影片「全程高能特別解氣」。

此外，中國共青團的賬號「共青團中央」也轉發了影片，並指黃之鋒一直號召年輕人上街示威，引起很多香港市民的不滿。

許多內地網民亦在微博發表評論，大體是對跟踪黃之鋒的大媽、大叔表示支持。也有內地網民稱香港市民似乎僅是叫罵，「怎麼感覺拿他毫無辦法？」

內地網民評論：

「甘當走狗，終究會被拋棄。」

「罵得好！這種人就得有人收拾！！」

「別光讓大媽罵，還得讓法律制裁它」

「看他閒情逸致地遛狗，竟然需要大媽來出手教訓，只覺得悲哀，一點也不解氣。」