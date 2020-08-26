TikTok起訴特朗普　官媒：四大因素恐致結果不樂觀

TikTok中國母公司字節跳動於當地時間8月24日正式在美國對特朗普（Donald Trump）政府提起訴訟。 對於TikTok起訴勝算幾何，官媒新華社引述法律專家指，TikTok要在美國打贏這場官司的成功機率不高，字節跳動最終能保住TikTok美國業務的難度很大。

新華社文章列出了四大因素。首先，TikTok此次訴訟僅針對8月6日的行政令（禁止美國公民與中國抖音海外版TikTok母公司字節動和微信母公司騰訊的交易，命令45日後生效），未把8月14日行政令（要求字節跳動必須在90天內剝離其美國資產）列入，因為美國外國投資委員會是聯邦級別的跨部門委員會，有權審查他國在美國投資，判斷其是否損害美國國家安全；而在此前類似案例中，法院支持原吿主張的享有合法程序的權利，但並不改判結果，最終涉案企業還是被迫出售了併購的美國公司。

TikTok對特朗普政府提起訴訟，並指出其涉嫌多項違憲和越權。（Reuters）

其次，他國政府和企業此前對於美國政府援引《國際緊急經濟權力法》採取的行政令發起過很多挑戰，但一般只能在程序合法性方面得到支持，很難挑戰行政令與其法律依據之間的關係。

第三，8月6日行政令中「交易」涉及範圍尚不明確，還有待美國商務部在規定期限到達後予以解釋。因此，目前TikTok只能等具體限制措施明確並評估其影響後，再去法院申請初步禁止令。在此期間，美方要求字節跳動剝離TikTok的行政令依然有效，也較難被法院更改。

最後，特朗普政府「圍剿」TikTok和字節跳動的真實意圖，是在全球範圍封殺TikTok，阻止字節跳動成為全球公司。在這種背景下，TikTok很難在美國法庭上完全贏得本屬於自己的權利。

不過，文章也指出，即使官司難打、贏面小，對美國政府提出起訴仍然有意義。一方面TikTok有可能通過法律行動爭取時間，就算要出售美國業務，也可以賣得一個較好的價錢，從而儘量保護企業的投資回報；另一方面，字節跳動也可藉訴訟，表達中國企業不會忍氣吞聲、任由宰割。