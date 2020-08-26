【深圳特區40年】深圳書記：推動建中國特色社會主義先行示範區

今日（8月26日）是深圳經濟特區建立40周年紀念日。深圳市委書記王偉中在官媒《人民日報》撰文稱，40年來深圳走完國際發達城市上百年走過的發展道路，未來要推動「中國特色社會主義先行示範區」建設取得更大成就，努力實現到2035年成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例的目標。 《人民日報》頭版報道則指，深圳「從昔日落後的邊陲農業縣，到今日世界著名的現代化大都市；從粵港澳大灣區核心引擎之一，到創建社會主義現代化強國的城市範例，40年來，深圳因改革開放而生、因改革開放而興、因改革開放而強。」

▼ 圖輯｜不同領域的著名科技企業都將深圳作為基地

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王偉中的文章又表示，深圳在改革開放的重要窗口作用日益彰顯。從早期市場取向的經濟體制改革，到近年來以科技管理體制、商事登記等為重點的「放管服」改革，深圳始終走在改革開放的前列，吸引了世界500強企業近300家，外貿出口額連續27年居內地城市首位，對外投資存量位居全國第一。

文章稱，深圳的前海發展生機勃勃，深港合作持續深化，深圳在粵港澳大灣區的核心引擎作用日益彰顯。脫貧攻堅、對口幫扶合作工作紮實開展，助力對口地區9省份54縣（市、區）近200萬人脫貧，服務全省全國的能力持續提升。

▼ 圖輯｜深圳高交會上展示各種創新科技產品（按圖放大）

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《人民日報》的頭版報道則指，近年來，深圳搶抓「一帶一路」建設和粵港澳大灣區建設重大機遇，通過不斷完善的產業鏈配套、逐漸與國際接軌的法治環境、越來越透明的政府行政服務管理，不斷擴大國際交往範圍，高水平對外開放新格局正加快形成。