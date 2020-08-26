美方稱應對北京軍事威脅　外交部反問：誰在全球有數百軍事基地？

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月24日於《華爾街日報》發表題為〈五角大樓已經為中國做好準備〉（The Pentagon Is Prepared for China）的文章，指出中國人民解放軍用於實現北京的專制目標，美國和盟友準備好抗衡每個戰線。 對此，中國外交部發言人趙立堅今日（26日）在例行記者會上回應指，埃斯珀有關言論毫無根據，並質問「是誰在全世界擁有數百個軍事基地」、「誰固守冷戰思維，不斷毀約退群，揮舞大棒拳頭，肆意破壞全球規則？」

據此前報道，埃斯珀在文章中稱，中共目的是要借助軍事力量，重塑國際秩序，破壞全球認可的規則，將專制主義正常化，製造條件容許中共脅迫其他國家並損害他們的主權。他呼籲重視自由、人權和法治的國家團結起來，對抗解放軍在中國共產黨破壞國家主權的侵略企圖中扮演的脅迫角色。

對此，趙立堅表示，「這裏，我想對他提出一個忠告，兩個事實，三個問題」，一個忠告是希望埃斯珀仔細閱讀中方發布的《蓬佩奧涉華演講滿嘴謊言與事實真相》，「這其中大量的事實和數據足以戳穿所謂中國威脅的謊言和謬論」。

而「兩個事實」則分別是「1990年以來，中國軍隊累計參加20多項聯合國維和行動，派出維和軍事人員4萬多人次，是安理會五常中派出維和部隊最多的國家」，以及「美國建國240多年的歷史上，只有16年沒打仗，美國2019年軍費預算超過了7160億美元，這相當於美國後面9個國家經費開支的總和」。

美軍在全球140多個國家約有600個海外基地。（資料圖片）

趙立堅最後向美方拋出三個問題：第一，中國奉行防禦性國防政策，中國共產黨章程和中華人民共和國憲法都明確表明，中國堅持和平發展道路，反對霸權主義，美國能做出這樣的政策宣示嗎？第二，是誰在全世界擁有數百個軍事基地，非法對伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動，派艦機到遠離本土的海域，大秀肌肉？第三誰固守冷戰思維，不斷毀約退群，揮舞大棒拳頭，肆意破壞全球規則？

趙立堅說，美方一些政客只要尊重事實，就能得出這些問題的正確答案。

（中國外交部）