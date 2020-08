中國學者：華盛頓為什麼沒完沒了地攻擊北京？

英文政治刊物《外交學者》(The Diplomat)近日刊登中國學者金凱的評論文章「美國為何重拾反共那一套?」(Why Is America Dusting off Its Anti-Communist Playbook?)。

文章認為,中企無論怎麼做都無法擺脫污名。只要中共堅持獨特發展道路,一切來自中國的東西都會自動被美國打上「威脅」甚至「邪惡」之名。