中國學者：華盛頓為什麼沒完沒了地攻擊北京？

英文政治刊物《外交學者》（The Diplomat）近日刊登中國學者金凱的評論文章「美國為何重拾反共那一套？」（Why Is America Dusting off Its Anti-Communist Playbook?）。 文章認為，中企無論怎麼做都無法擺脫污名。只要中共堅持獨特發展道路，一切來自中國的東西都會自動被美國打上「威脅」甚至「邪惡」之名。

近年來隨着中國加速崛起，兩國競爭態勢有所加劇，引發外界對「新冷戰」的擔憂。圖為2019年6月29日，美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本大阪會晤。（新華社）

廣東省社會科學院國際問題研究所副研究員、美國喬治．華盛頓大學艾略特國際事務學院訪問學者金凱在文中指出，美國近來升級對華攻擊，達到冷戰反共癲狂以來未曾見過的高度。為什麼在這個特殊時刻，華盛頓如此沒完沒了地攻擊北京？

他認為，中國的政治體制在相當長時間保持整體性和穩定性。中國從沒向包括美國在內的國際社會隱瞞過這樣一個事實：中國堅持走自己的獨特道路。儘管如此，美國人還是來了，從「轉向」亞洲到「再平衡」，再到如今幾乎全方位對中國的「推拒」。

金凱稱， 中國目前的制度建立在其獨特的文明和文化之上。同時，中國從未停止過改變和創造，在移動支付、共享經濟、高鐵、數字貨幣等領域領先世界，並湧現出一批商業成功、令人矚目的新興民營企業，贏得全球數億消費者尤其是年輕一代的青睞。而華盛頓無法阻止技術創造、創新和時尚，也無法阻止未來社會和經濟發展的方向與趨勢。但它看到一個機會，可以攻擊中國公司。需要做的，就是污名化北京及執政的共產黨。那麼，從廣泛「推拒」到針對特定公司禁令和制裁的一切動作，就可被視為意識形態和政治正確。

特朗普已發出行政命令，將禁止美國企業與TikTok母公司字節跳動，以及針對騰訊旗下WeChat的交易。（美聯社）

金凱指，美國忽略了中國經濟充滿活力的現實。在世界經濟面臨重大轉型的當下，中國及其龐大市場日益開放和多元化。特別是一些民企，抓住了機遇。過去，美國對中企海外行為的批評集中在指責政府主導和補貼上。但TikTok的母公司是私營初創企業，已獲得巨大市場份額。這讓習慣了在互聯網和社交媒體領域唱主角的美國人面臨複雜、困難的新局面。

他認為，美國政府為了給對手打上政治烙印，從而奪回科技主導權和失去的市場份額，若某種東西是創新、時尚、前沿的，又來自中國，就將其說成是已被中共出於政治目的進行了「基因改造」，因此需要堅決審查抵制。這是「中國威脅論」下「原罪」的延伸——中企無論怎麼做，都無法擺脫污名。

金凱說，來自華盛頓的信息似乎很明確：只要中共堅持獨特發展道路，一切來自中國的東西都會自動被打上「威脅」甚至「邪惡」之名。

（外交學者／環球時報）