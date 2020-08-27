美制裁24家中企引發內地網民憤怒　官媒稱中企應獲得讚許和支持

當地時間8月26日，美國突然宣布制裁24家中國企業，理由是這些企業「幫助中國軍方在南海修建人工島」。隨後中國官媒表示，被美制裁的這24家中企，應該得到嘉獎。

中國官媒《參考消息》8月27日表示，美國制裁24家中國企業的消息引發中國網友憤怒，人們之所以對美方此次突然粗暴制裁中企感到不可接受，一來是因為這是中國企業在自己祖國的土地上參與基建，既沒招誰也沒惹誰，美方卻一次次得寸進尺，跨過太平洋來搞所謂制裁，這手伸得也太長了點。

二來對於美方動輒拿中國說事兒的伎倆，雖然可能已經不會感到意外，但其這次「到家門口找茬」的醜陋嘴臉，實在過於霸道和野蠻，激起憤怒聲一片也並不令人意外。

文章表示，值得一提的是，在美國商務部的新聞稿中，有這樣一句話：「被指定的這些實體在『人工島』建設中發揮了重要作用，必須被追究責任。」

文章指，一語驚醒夢中人。他們眼裏的「證據」，換個角度看，不就是對這些參與人工島建設的中國企業的最好肯定嗎？中國的「基建狂魔」，曾經一次次刷新世界對效率和技術的認知，也曾令無數中國人引以為傲。

文章表示，美方越是制裁這些中企，「我們越要加倍珍惜它們。」

文章強調，為國付出者皆英雄。來自中國民間的讚許、鼓勵和支持，就是對他們最好的嘉獎。

中國交通建設的5間子公司被美國商務部列入「實體清單」。（網絡圖片）

文章指出，美方此舉也再次提醒我們，切不可低估某些人不要臉的底線。從現在起距離美國大選還有兩個多月時間，形象點兒說，此時此刻，太平洋彼案正瞪着醜陋的雙眼，到處尋找在中美關係上可以找茬的縫隙，然後試圖一次次挑起事端。

文章最後表示，為了國內選舉政治需要，也為了打壓中國崛起，某些人早已跌破了底線。這一次制裁24家中企，不過是延續其近期表演的一貫鬧劇，僅此而已。

據悉，美國商務部8月26日發佈消息稱，美國將24家中國企業列入制裁名單，原因是這些企業參與在中國南海領域修建人工島。隨後，美國國務院又對12名涉及南海人工島建設的中國公民實施簽證限制。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，中國自2013年以來在南海修建人工島面積達3,000英畝，包括防空及反艦導彈設施，這些做法侵犯了菲律賓共和國的主權權益。此次被點名的企業，在中國建造人工島的挑釁行為中扮演重要角色，必須追究責任。

2016年1月5日，守衛在南沙群島永暑礁上的海軍官兵在防波堤上巡邏。（資料圖片／新華社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示，美國正在採取行動，支持海洋自由，並反對脅迫東南亞盟國和夥伴。他還表示，將限制與南海問題有關的中國人士的簽證。而美國將採取行動直至中國停止在南海的強制性行為。

關於南海問題，中國外交部發言人曾多次表示，南海諸島是中國固有領土，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施是完全正常的，這是國際法承認的一個主權國家的正常權利。