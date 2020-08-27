【人事變動】黃瑞雪接替聶福如　出任公安部辦公廳黨委書記、主任

中國公安部人事近期頻繁調整，除公安部刑偵局政委黃瑞雪轉任部辦公廳黨委書記、主任外，公安部還新增一位女發言人。

中國公安部機關報《人民公安報》8月27日消息稱，公安部刑偵局政委、「70後」黃瑞雪，已轉任部辦公廳黨委書記、主任。

黃瑞雪早年曾在公安部國內安全保衛局工作。2013年9月擔任青海省公安廳副廳長。兩年後，他重回公安部，調任辦公廳副主任，並於2019年出任刑偵局政委。

此前任公安部辦公廳黨委書記、主任的是部長助理聶福如，已於7月改任中國國家安全部政治部主任。

此外，此前在中國公安部交通管理局任職的張明已任公安部新聞發言人。8月27日，張明就中國人民警察警旗設立一事接受採訪，以公安部新聞發言人的身份出現在央視新聞報道的畫面中。

張明曾任公安部交管局宣傳教育處處長、交管局副巡視員等職務。（中國央視截圖）

2020年以來，中國公安部高層人事已多次調整。6月16日，公安部副部長孟慶豐被免職。官方沒有說他去職的原因，但他已滿63周歲，已到副部級退休年齡。

6月28日，副部長級的黨委委員、反恐專員劉躍進已去職，當局未通報其去職原因。

7月10日，公安部黨委委員、政治部主任劉釗被任命為公安部副部長。

對此，香港01在《【觀察】中共政法系統開始「延安整風」的四重解讀》一文中指出，中國公安系統高層新一輪的人事調整似乎僅是其內部整頓的一個開始。7月8日，中共政法委秘書長陳一新在中央政法委第27次全體會議上稱中央政法隊伍要進行一次全國範圍內的教育整頓，此次整頓是刮骨療毒式的自我革命，清除害群之馬，確保政法隊伍絕對忠誠可靠。更將其稱為是新時代的「延安整風」。

延安整風是1941年起中共在延安進行的一場政治和文化運動。中共的說法是統一黨內思想，而在外界看來則是確立中共時任領導人毛澤東在當時黨內的絕對權威。

因此，整風多是針對內部思想不統一進行的整頓，而中共政法將試點的這次整風運動雖不會再重複過往年代的那種鬥爭形式，但政法系統內部料將少不了一場整頓。