075首艦海試歸來桅杆突然「變黑」　國防部回應細節

中國國防部今天（27日）透露了「中國首艘075型兩棲攻擊艦首次海試」細節。

中國國防部新聞發言人吳謙表示，「我可以證實，中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦已順利完成第一階段航行試驗。該艦是中國自主研製的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。」

8月5日13時30分左右，中國海軍075型兩棲攻擊艦一號艦在拖船的協助下離開上海滬東中華造船廠泊位，開始進行首次海試，在前一天上海海事局就發出了航行公吿。

8月23日，經過18天的試航之後，075型兩攻擊艦首艦完成試航，返回上海滬東造船廠。但075首艦此次歸來桅杆突然「變黑」引發網友熱議。

北京《兵器》雜誌旗下帳號「強國新前沿」發文稱，075艦試航之後，下一步就是入役了，075艦入役意味着中國海軍體系將填補兩棲攻擊艦的空白，意義重大。而且可以預見的是，將來中國的075艦會進入一個量產階段，更多的兩棲攻擊艦承擔起中國海軍兩棲作戰任務。

075首艦在2019年9月下水安裝設備，2020年8月海試，第2艘075艦則在2020年4月下水，可望2021年6月海試。不過今年4月075首艦曾發生火災導致尾部被燻黑。

有媒體稱，075艦一旦服役，將大幅提升解放軍立體登陸及兩棲攻擊等能力，對台灣構成重大威懾。

美國國會報吿則認為，中國海軍最終將擁有7艘075，或者更多。

有中國大陸自媒體披露，075首次試航，比遼寧艦山東艦兩艘航母首航時加起來的時間都要多，直接跨過磨合期，進行了極速航行、360度迴旋和極限漂移轉彎等有關船體和動力科目的測試。第一次試航就進行如此多的深度測試，在世界造船史上都是非常罕見的。

關於075的命名，根據中國海軍航艦和兩棲攻擊艦以省級行政區命名的規則，再結合它未來的舞台，目前網路票選呼聲最高的是「台灣號」，若以得票數來命名的話，075二號艦和三號艦很可能是「香港號」和「澳門號」。