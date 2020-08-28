【觀察】特朗普誤判台灣在美國大選的重要性

美國共和黨於當地時間2020年8月24日舉辦全國代表大會，正式提名現任總統特朗普（Donald Trump）為總統候選人，他將與現任副總統彭斯（Mike Pence）搭配，對決民主黨提名的正副總統候選人拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris），正式宣布美國大選進入兩黨對決的白熱化階段。

而在全代會首日也有一個意外小插曲。特朗普在全代會開始前，被主持人詢問到，若中國大陸試圖武力侵略台灣，或實質掌控台灣和其重要產業，特朗普將會如何反應？對此，特朗普回應「這是影響非常大的主題，但我認為中國知道我會怎麼做」。

而根據共和黨後續發出來的新聞稿表示，在「台灣問題」上，共和黨決議沿用2016年的黨綱，將基於「台灣關係法」信守1982年美國總統列根（Ronald Reagan）對台提出的六項保證，反對兩岸任何一方採取片面舉措改變現狀。

《多維新聞》曾分析指出，如果說上週結束的民主黨黨代會是強調美國團結、價值觀、多元、道德與體面等元素的「政治秀」，那麼本週共和黨黨代會則是赤裸裸的「政治造謠」，靶子主要有兩個：民主黨和中國共產黨。而黨代會開幕第一天，共和黨傳達的核心信息只有一個，那就是隻有現任總統特朗普能夠繼續「拯救」美國，民主黨總統候選人拜登只會毀滅美國。

如果曾關注2020年台灣大選的人或許會發現特朗普的選舉策略有一種熟悉感，當時蔡英文就是靠着販售「芒果乾」（亡國感）而成功擊敗親中的國民黨候選人韓國瑜獲得連任。但是台灣社會充斥的「中國威脅論」是因為特殊的兩岸關係和歷史脈絡使然，因此蔡英文操作「反中紅利」有其社會基礎，而當特朗普開始不斷抹黑中國，並販售「美式芒果乾」，不禁令外界啼笑皆非。

有分析指，蔡英文在此前的台灣總統大選中，曾大打「芒果乾（亡國感）」牌。（資料圖片）

顯然，對於特朗普來說，打「台灣牌」就是展現美國抗中的一種決心。而美國大選的國家安全戰略議題，也在一定程度上變成共和、民主兩黨比賽誰更有抗中的決心，而特朗普的優勢在於他能夠以現任總統之姿，以實際行動來證明抗中決心並非空口白話。例如，在8月25日，中國國防部發言人吳謙表示，美國U2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，而中方將其視為嚴重的、赤裸裸的挑釁行動。

不過特朗普可能也有誤判，便是認為打「台灣牌」在美國大選中對於選情能有所幫助。首先，多數美國民眾其實並不對了解「一中原則」，也無法區分中國和台灣的區別，對於台灣的「同情」大多時候都是被媒體和政客有意挑起的，打「台灣牌」並不能直接轉化成選票或拉抬選情，而是必須搭配「中國威脅論」才能奏效。此外，根據美國智庫的民調，支持美軍協防颱灣的民眾一直在40%以下，而以美國民眾對戰爭的普遍厭惡來說，台海若真發生戰事，美國民眾的支持度顯然只會更低，另一方面也可能引發美國民眾的反戰情緒。

根據美國國家安全委員會前中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）於8月26日對外表示，如果兩岸發生衝突，多數美國民眾對美國派兵持保留態度，因此美國與中國大陸關係惡化反而對台灣不利。

特朗普在選舉中開始販售「美式芒果乾（亡國感）」。（資料圖片）

而根據2019年美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」所做出的《拒絕撤退：美國人支持美國參與全球事務》（Rejecting Retreat: Americans Support US Engagement in Global Affairs）報吿，顯示若中國入侵台灣，約有38%美國民眾支持美軍介入台海戰爭。而報吿表示這是創下歷年來美國人支持美軍介入台海戰爭的最高比例。

而這項民調若從歷史回顧，在克林頓（Bill Clinton）政府時期，僅約28%的美國人支持派遣美軍協防颱海，到了2001年到2008年共和黨小布殊（George Walker Bush）政府執政時期，該支持度皆在32%左右。而美軍介入台海的民意支持度在民主黨奧巴馬（Barack Obama ）政府時期（2009年至2016年）下滑至25%左右，而自特朗普上任以來，該民意支持度開始反彈並一路攀升至38%。

換句話說，當特朗普以打「台灣牌」展示他的「抗中決心」，試圖挽回他在美國大選中後落的局面，這可能會有一定程度的誤判，尤其是近期台海局勢緊張，美軍試圖介入也充滿「擦槍走火」的風險，反倒可能引發美國社會內的反戰聲浪，讓特朗普選情「雪上加霜」。不過，外界有一種聲音認為特朗普希望透過持續打「台灣牌」和強化美台關係做為誘餌逼中國大陸「迫戰」，但從近期美國U2偵察機的事件，可以發現中國仍然尋求「避戰」的自我剋制，避免產生軍事摩擦，變相在美國大選期間幫特朗普助選。

此外，對台灣來說，雖然目前看似美台關係處於歷史高點，但也得小心特朗普僅是利用「台灣牌」在美國大選中拉抬選情。而待美國大選結束後，無論誰當選勢必得重新審視中美關係，屆時美國不一定還會繼續擔任台灣的忠實盟友。另一方面，倘若未來中美衝突越演越烈，台灣如何避免成為美國的馬前卒或棄子，必然是台灣社會需要共同面對的重要課題。