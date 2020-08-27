若美禁用微信　外交部：「那麼蘋果手機我們也可以不用了」

美國總統特朗普8月6日簽署兩項行政命令，分別宣布在45天之內禁止TikTok及微信（WeChat）的母公司及其附屬公司在美國司法管轄下與任何個人或實體進行交易。 中國外交部發言人趙立堅今日（27日）在例行記者會上表示，他注意到很多中國人表示，如果美國真的禁用了微信，「那麼蘋果手機我們也可以不用了」。

微信是中國使用人數最多的聊天軟件。（資料圖片）

據中新網報道，美國商會周三（26日）公布的一項針對在華美國公司的調查顯示，近90%的受訪企業認為美國政府對微信實施禁令將對其業務產生負面影響。超過1/3受訪企業認為，該禁令可能對其全球收入造成損失。

內媒《澎湃新聞》在記者會就上述報道詢問中方看法。趙立堅表示，他注意到這份調查結果，也注意到很多中國人表示，如果美國真的禁用了微信，「那麼蘋果手機我們也可以不用了」。他表示，美國一些政客打着國家安全的幌子，濫用國家力量，無理打壓非美國企業，美方的海盜行為，已經對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成了損害，必將遭到國際社會的反對和抵制。

中國外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

趙立堅指出，美國一些政客，對包括微信在內的非美國企業的圍獵，實質是將意識形態偏見的標籤強加於非美國企業，是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織系統性的經濟霸凌。這種做法否定了美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則、踐踏國際規則、破壞了全球化浪潮下的各國科技創新交流與合作。

他續指，在這些人的眼裏，所謂的互聯網自由化，不過是互聯網美國化，所謂的國家安全，不過是美式雙重標準的代名詞，美國一些政客將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，將全球互聯網置於危險之中，國際社會早已對這一行徑看得一清二楚。