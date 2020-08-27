TikTok行政總裁辭職背後：內媒揭張一鳴遭內外施壓

正當抖音海外版TikTok在美國對特朗普政府提起訴訟之際，TikTok的行政總裁梅耶爾（Kevin Mayer）8月26日宣布離職，職務由總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）暫代。梅耶爾從迪士尼跳槽到TikTok還不足三個月。

據內媒報道，字節跳動創辦人張一鳴再發布內部信指出，由於所處的環境不同，這件事情最終的處理結果不管怎麼樣，都可能對梅耶爾的工作產生重大影響，感謝他為解決這些問題所作的努力。他續指，公司正在迅速採取行動，找到解決在全球面臨的問題，特別是在美國和印度，雖不能提供更多細節，但他保證正在研究符合用戶、創作者、合作夥伴和員工利益的解決方案。

字節跳動創辦人張一鳴再發布內部信指出，公司正在迅速採取行動，找到解決在全球面臨的問題，特別是在美國和印度。

據內媒《新浪科技》報道指出，現在的字節跳動，可謂內憂外患。此前遭遇美國政府強勢封殺，逼迫出售TikTok美國業務，被迫宣布起訴白宮違憲，前景難言樂觀。如今後方大本營又突然起火，董事會內部不斷顯現裂痕。作為字節跳動創始人和CEO，張一鳴似乎正在被內外施壓。

報道引述內幕知情人士指出，張一鳴與梅耶爾在分拆公司業務上現分歧，同時，字節跳動的美國投資者在引入戰略投資者上亦持續向張一鳴施壓。

據知情人士透露，梅耶爾是由字節跳動的美國機構投資者引薦給張一鳴，TikTok當時正面臨美國外國投資委員會(CFIUS)的國家安全審查，迫切地要尋求一名在美國有知名度的高層，擔當公司代言人。

梅耶爾在迪士尼任職逾20年，屬作風強硬及兼具冒險精神的管理人員，並一度被視為迪士尼CEO的接班人。他在資本領域和政府關係都長袖善舞、人脈甚廣，而且善於解決難題，因而成為張一鳴的最完美人選。

Kevin Mayer曾在迪士尼主掌串流服務Disney+，以及管理消費者和國際業務部門。（資料圖片）

消息透露，在TikTok分拆部分業務上，梅耶爾不認同拖延戰略，希望速戰速決，贊成盡快滿足美國政府的要求，達成和解，以避免被封禁，並分拆TikTok美國及全球業務，認為這是對TikTok最為有利。不過，張一鳴則希望盡量保持公司全球業務的完整。

報道指出，拋棄張一鳴的不只是梅耶爾，還有字節跳動的美國投資者。公開資料顯示，字節跳動的海外資本包括了SIG、老虎基金、GA(泛大西洋資本)、紅杉資本等資本大鱷。據透露，這些董事會成員和優先股股東均擁有否決權。而且字節跳動的債權人也有權否決公司的重大事項。在遭受美國政府打壓的時候，這些老牌基金顯然考慮的是如何保全自己的利益。他們開始集體施壓張一鳴為TikTok業務引入戰略投資者，甚至出售TikTok美國的控股股權，但這些動作遭到了張一鳴的堅決抵制，雙方甚至出現過激烈紛爭。據知情人士透露，在這一系列內部施壓中，梅耶爾都站在了美國資本的一邊。

報道指出，梅耶爾的突然離職，更像是資本對張一鳴的又一次施壓，讓他在董事會更加孤立無助。TikTok美國業務，在美國政府的赤裸封殺下，是肯定要出售的；而現在張一鳴的更大挑戰，則是如何保護越來越危險的TikTok全球業務。