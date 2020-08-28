多名內地人大代表政協委員被揭獲塞浦路斯「黃金護照」

中國移民潮近年來仍然熱度不減，半島電視台近日表示，數百名中國富商獲得地中海國家塞浦路斯護照，其中包括多名人大代表、政協委員和國企高層。

地中海國家塞浦路斯。（視覺中國）

據半島電視台8月27日發佈題為「塞浦路斯文件」（Cyprus Papers）的調查報道，披露以「黃金護照」吸引投資移民所潛藏的問題。

報道指，近500名中國富商近年以投資方式獲得塞浦路斯護照，其中包括亞洲女首富楊惠妍以及多名人大代表、政協委員和國企高層。

依照中國法律，這些人理應喪失中國籍和政治職務。

報道指出，塞浦路斯2013年推出「塞浦路斯投資計劃」，吸引外國人以投資房地產等方式獲得「黃金護照」（Golden Passport），取得塞浦路斯國籍，投資門檻為250萬歐元左右。

塞浦路斯於2004年加入歐盟，報道指出，獲得「黃金護照」的外國人士能借此獲得在歐盟國家通行、就業的便利，以及銀行服務。

歐盟成員國塞浦路斯護照。（網上圖片）

半島電視台取得了2017年至2019年間「黃金護照」的申請資料，共有2,351名外國人士藉此獲得塞浦路斯護照，其中以俄羅斯的922人最多，中國的482人次之。

報道披露了8名中國申請人的資料，其中最受矚目的是大型地產商碧桂園集團執行董事楊惠妍。《福布斯》富豪排行榜估計楊惠妍的身價為28.5億美元，她在2020年世界女性富豪排行榜名列第六，同時也是亞洲女首富。楊惠妍的父親楊國強是碧桂園的創辦人，《福布斯》富豪排行榜估計他的家族資產約為203億美元。

楊國強是全國政協委員。報道指出，至少有4名申請人曾經或正在擔任中國的政治職務，包括成都市人大代表陸文斌、武漢市黃陂區政協委員陳安林、金華市前政協委員傅政軍以及濱州政協委員趙振鵬。

碧桂園創始人楊國強（左）的女兒楊惠妍（右）被指獲得塞浦路斯國籍。（微博@丹暉堂）

報道表示，中國不承認雙重國籍，因此這些中國富商獲得「黃金護照」後，理應失去中國國籍。全國人大代表和政協委員被發現擁有外國國籍後，應被取消資格，2019年在河北、山西都有類似案例。

同時，國企「幹部」一般不允許有外國國籍，但華潤電力總裁唐勇的名字也出現在「黃金護照」的申請資料中。不過唐勇發出澄清聲明，指出他為中國公民，從未申請且並未取得塞浦路斯的護照或其他塞浦路斯的居留身份。部分媒體關於他獲得了塞浦路斯公民身份的報道與事實不符，該不實訊息已經損害他合法權益，任何媒體或者機構、個人均應停止傳播上述不實訊息。他強調，保留採取法律手段追究惡意造謠並傳播涉及他的不實訊息的機構和個人相關法律責任的權利。

另外，「塞浦路斯投資計劃」雖強調投資移民申請人不得有犯罪紀錄，但2011年因國企欺詐案而被捕的中國商人張克強也在申請名單中；另一名叫李家東的中國人則因涉及資助朝鮮黑客組織而遭美國制裁。

報道指出，歐盟委員會2019年1月曾警吿，犯罪集團可能借「塞浦路斯投資計劃」滲透歐洲，並增加歐洲出現洗錢、貪污和逃税的風險。

值得注意的是，半島電視台披露的資料中還包括一名匿名的中國人士，資料指他有4名家人都獲得塞浦路斯國籍，「一名親屬曾被中國安全人員從香港綁架回中國」。

上述描述讓人想到中國富商肖建華，他於2017年1月疑似被中國國安人員從香港四季酒店押回中國內地調查，他創辦的集團「明天系」9個金融機構日前已遭官方接管。除了中國國籍，肖建華同時還擁有加拿大和中美洲國家安地卡及巴布達國籍。

肖建華2017年1月27日在香港四季酒店被帶走已消失三年多。（資料圖片）

《南華早報》指出，這顯示中國富商雖是經濟成長的受益者，卻擔憂無法保住個人資產，多本護照不只便利旅行，也是轉移資金到國外的方式，必要時刻更提供一條逃離海外的後路。