制止餐飲浪費｜中紀委：將節約糧食作為重要方面納入監督檢查

中紀委國家監委近日印發工作意見文件，要求各級紀檢監察機關將監督節約糧食、堅決制止餐飲浪費作為一項重要任務，作為落實中央八項規定精神、糾治「四風」的重要方面，納入監督檢查、巡視巡察的重要內容，強化日常監督。 所謂「四風」，就是形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的合稱。

內地近期厲行制止餐飲浪費。（新華社）

中央紀委國家監委黨風政風監督室有關負責人介紹，在日常監督和審查調查中，要高度關注違規公款吃喝、餐飲浪費行為，對苗頭性、傾向性問題及時提醒糾正。除了會對頂風違紀、情節惡劣的情況，依規依紀依法作出處理外，還要加大問責力度，對違規公款吃喝、餐飲浪費問題嚴重的地區、部門、單位，嚴肅追究領導責任，並督促展開集中整治。違規公款吃喝、餐飲浪費典型案例，更要通報曝光，以達警示震懾效果。

為推動建立健全抓落實長效機制，工作意見文件明確要求各級紀檢監察機關，要督促各地區各部門各單位認真執行相關法規制度，結合實際完善節約糧食、反對浪費相關規定，督促有關方面進一步完善黨政機關公務接待、國有企業商務接待、單位食堂和接待場所管理等規定，細化相關要求。此外，還要督促相關職能部門加強對制度執行情況的監督檢查，及時發現和解決制度執行中的問題，堅決克服形式主義、官僚主義。

黑龍江的政府機關食堂出動高清攝像頭對付浪費食物的人。（黑龍江日報）

其中在黑龍江，黑龍江省直機關工委日前已制定印發具體措施文件，要求省直機關黨員干部帶頭制止餐飲浪費。其中一項具體措施就是以高清攝像頭抓拍浪費行為，不但會自動識別相關人員的資訊，更會視情況通報其所在單位。此外，為增強機關干部厲行勤儉節約、反對餐飲浪費的思想自覺和行動自覺，宣傳設計亦有花上不少心思。例如在排隊進入食堂餐廳時，特別安排要安靜觀看提示標語及宣傳短片，以促進干部職工按需勤拿少取，避免浪費，使節儉觀念自然而然深入人心。

（綜合報道）