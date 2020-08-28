特朗普頻繁將拜登與中國捆綁　中方促客觀理性看待中美關係

美國大選臨近。現任總統特朗普（Donald Trump）在競選活動中，提及最多的就是競爭對手「拜登（Joe Biden）」與「中國」。在美國共和黨全國代表大會上，特朗普再度指出，拜登勝選中國將「擁有」美國，而如果他當選的話則會把美國業務從中國遷回。

針對上述言論，中國外交部今天（28日）再次予以回應。

外交部發言人趙立堅表示，「美國大選是美國內政，我們不作評論。關於他提到的有關中國的問題，我想重申，中國的對美政策是一貫的、明確的。中美合則兩利，鬥則俱傷，我們致力於發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時中方堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。我們敦促美方客觀理性看待中國和中美關係，同中方相向而行、管控分歧、促進合作，推動中美關係回到以協調、合作、穩定為基調的正確軌道上來。」

8月27日，為期四天的美國共和黨全國代表大會閉幕。美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮高調發表演講，接受黨內提名，正式成為2020年大選共和黨總統候選人。回顧此次共和黨黨代會全程，特朗普競選團隊和共和黨領導層對民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的攻擊策略之一就是繼續打中國牌。

特朗普（Donald Trump）8月27日發表演說，正式接受共和黨總統提名。他抨擊拜登將摧毀國家。（資料圖片）

繼黨綱宣稱「終止依賴中國」後，此次黨代會期間，特朗普和他的家人、競選幕僚，包括政府官員，以及中國異見分子、國會對華極端保守議員，基本上將中國和拜登捆綁，指控中國「威脅」美國和全世界，以此「弱化」拜登。

例如特朗普8月21日於阿靈頓（Arlington）出席國家政策委員會活動時批評拜登不提對華政策。他指，「（拜登）沒有以任何形式提到中國。如果他當選，中國將擁有我們的國家，他們將擁有我們的國家。我們不會讓這件事發生。」他表示，有情報報告顯示中國很想拜登勝出，並說如果中方希望自己獲勝，將會是非常侮辱的事情。

最近幾項全美民調結果顯示，民主黨總統候選人拜登相對於特朗普的領先幅度已達到7%至14%不等。這已是自1944年以來候選人對即將卸任總統的最大領先優勢。牛津經濟研究院甚至預測，特朗普在大選中僅能得到35%的選票，將會創下一個世紀以來最慘重的失利。