【中印衝突】中國駐印度大使：解決邊界問題需要耐心，應保持對話

中國駐印度大使孫衛東周五（28日）接受印度財經新聞頻道CNBC-TV18電視專訪，談及當前中印關係、邊界局勢、兩國經貿合作等話題。 孫衛東重申，中方一直主張通過對話談判，以和平方式解決邊界爭議。他又指，邊界問題當然愈早解決愈好，但歷史遺留問題複雜敏感，解決起來需要耐心

中國駐印度大使孫衛東接受印度財經新聞頻道CNBC-TV18電視專訪。（影片截圖）

孫衛東：不認為中印關係存在「重置」問題

中印關係正處於轉折點。孫衛東稱，夥伴關係是中印關係的基本定位。「中印是夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅。這是兩國領導人達成的重要共識，應認真落實。」他認為，如果僅憑一時一事，就把數千年友好鄰邦當成「敵人」和「威脅」，是一個誤判。

孫衛東又指，兩國另一項重要共識是妥善處理分歧，不讓分歧上升為爭端。「任何使矛盾擴大化、複雜化的做法無助於解決問題，對話談判才是正道和出路。」他還說，不認為中印關係存在「重置」問題。雙邊關係要向前走，而不要後退或逆轉。中印不要互相消耗，更不應互相對立，而應相向而行，推動雙邊關係早日重回正軌。

中方主張對話談判和平解決邊界爭議

有關中印在加勒萬河谷發生的衝突，孫衛東在專訪中表示，「事件是一起不幸事件，是非曲直十分清楚。」他強調，中方一直主張通過對話談判，以和平方式解決邊界爭議。同時維護自身主權和領土完整是每個國家的正當權利。「這同擴張主義是兩碼事，擴張者的帽子扣不到中國頭上。中印都是帝國主義和殖民主義的受害者，應該一起反對霸權主義、強權政治和擴張主義。」

孫衛東又指，中印邊界問題當然愈早解決愈好，但它是歷史遺留問題，複雜敏感，解決起來需要耐心。雙方應通過平等協商與和平談判，尋求公平合理、雙方都能接受的解決方案。

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孫衛東：打壓封閉限制對發展沒有益處

被問到印度不邀請中國公司參與5G試驗時，孫衛東回應稱，不知道這種說法有什麼根據，他指去年印電信署邀請包括華為在內的各國企業參與了印5G網絡測試。孫衛東稱，希望印能夠做出獨立、公正的正確判斷，為中國企業投資經營提供公開、公正、透明、非歧視性的營商環境。

近期印度政府封禁了50個中國手機應用程序，並考慮禁止中國參與印基礎設施項目，計劃減少從中國進口。印政府曾說，在實控線的對峙解決前，中印無法回歸正常的商業合作。

孫衛東表示，中方認為將邊界問題與雙邊正常合作掛鉤沒有道理。他指相關的限制性做法既不現實，也有損印利益，最終可能導致雙輸。打壓封閉限制對發展沒有益處，開放公平透明才能更好融入全球合作。印方針對中國採取歧視性限制舉措，中國企業固然受損，印度消費者和企業員工同樣吃虧。

（中國駐印度大使館）