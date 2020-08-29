【深圳特區40年】梁湘：深圳特區最大功臣　六四事件後被封殺

深圳經濟特區是中國改革開放的一個奇跡，在這個奇跡的創建過程中，深圳產生了一大批開拓型官員。在這些官員中，以梁湘的仕途起伏最為波折，令人唏噓。

梁湘是廣東開平人，1919年出生，到廣州上學時就激進而活躍。1937年，梁湘不顧母親的反對毅然徒步奔赴延安，投奔中共參加革命，之後在烽火連天的歲月中出生入死。中共建政後，梁湘曾任廣州市副市長、韶關地委副書記、廣州市委副書記、廣州市委第二書記。1981年3月，梁湘調到深圳任市委第一書記和市長。他起初並不願意來，但在時任廣東省第一書記任仲夷和省長劉田伕力薦下，梁湘最終領命。

1988年4月26日，海南建省，中共海南省委書記許士傑、海南省省長梁湘（右二）出席掛牌儀式。（視覺中國）

從1981年至1986年，是梁湘主政深圳的五年。那是深圳最艱難的五年，也是深圳來自上下壓力最大的五年，更是深圳積累了一個城市發展基礎的五年。

五年間，梁湘以非凡的魄力，開展大刀闊斧的改革，頂着一頂頂「大帽子」，取消購物票證、糧票，推行勞動合同制，對勞動合同制工人實行社會勞動保險，成立全國第一家外匯調劑中心，實行統一的所得税税率，在一片稻田裏豎起了近千幢大樓。「深圳速度」和「一夜城」的神話由此誕生，深圳從特區一躍成為奇跡。

在深圳取得一日千里的發展成就時，深圳「變天論」隨之而來。「梁湘搞赤字丟了國格」，「把國土主權賣給外人，是當代李鴻章」，「深圳除了海關還掛着五星紅旗，一切都已資本主義化了」。上海《文匯報》刊出《舊中國租界的由來》，影射深圳變成「新租界」。

1984年深圳取消糧油額定供應，人們在園嶺糧店排隊購糧（深圳博物館）

1981年11月，梁湘主政深圳不到一年，中紀委就派來調查組。直至1984年1月，鄧小平為深圳特區題詞：「深圳的發展和經驗證明，我們建立經濟特區的政策是正確的。」梁湘才暫時渡過險灘。

但梁湘最終還是「中箭落馬」，1985年8月被免去市長職務，1986年5月又被免去市委書記職務，改任廣東省顧問委員會副主任。在離職講話中，梁湘引用了智利詩人聶魯達（Pablo Neruda）的一段話，表達自己對深圳的深厚感情：「如果必鬚生一千次，我願意生在這個地方；如果必須死一千次，我也願意死在這個地方。」剎那間，許多在座同事，淚如雨下。

不久，時任中共中央政治局委員王震請梁湘去海南調研，提出加快開發海南的意見。在海南考察一週後，梁湘寫報吿建議將海南從廣東分出去，單獨建省，並像深圳那樣辦經濟特區。時任中共總書記趙紫陽欣賞梁湘的膽識，梁湘被再次起用，先後擔任海南建省籌備組副組長、海南省首任省長，又一次闖入一片是非之地。

1989年3月，五名全國政協委員聯名在「兩會」發言，對海南省將洋浦30平方公里土地出租外商，期限70年，每畝租價2000元人民幣，以建設經濟特區的做法表示異議，認為這有損中國主權。兩百多名全國政協委員也就這個問題，分別聯名提交提案，一些全國人大代表對此也議論紛紛。

海內外媒體報道了這個消息，有的報刊措辭嚴厲。一些國內群眾和海外華僑也給北京寫信，有的措辭相當激烈，對此表示驚訝和憤慨，並要求對有關責任者予以懲處。「洋浦風波」一時在中國各地蔓延。

六四事件過後，梁湘與中共海南省委書記許士傑奉召到北京匯報洋浦開發方案，翌晨，梁湘被隔離審查。1989年9月，《人民日報》報道，梁湘因「以權謀私」被撤職，並對其問題繼續進行審查。有報道說，梁湘落馬其實是因為放走趙紫陽的次子趙二軍。當時，趙二軍逃到海南，海關發現護照有疑點，就向梁湘請示，梁湘表示「護照有效便可放行」，趙二軍得以逃到香港。

鄧小平題詞：深圳的發展和經驗證明，我們建立經濟特區的政策是正確的。

1990年，深圳慶祝特區建立10周年，無論是10年成就展，還是慶典畫冊都不提樑湘。1991年，重病纏身的梁湘回到深圳養病，在公園散步時被市民認出，有市民讓孩子上前叫梁爺爺，給梁湘吃手中的蛋糕，梁湘淚流滿面。

1998年12月13日，80歲的改革家梁湘在將近10年的「長期審查」中於廣州病逝，他「請把我埋在梧桐山」的遺囑至今沒能實現。

「深圳的歷史上抹不掉梁湘的名字！」當年梁湘請人雕刻「孺子牛」立在深圳市委大院，許多人認為梁湘是在那頭倔強的牛身上看到了自己。