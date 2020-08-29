西藏黨委書記要求引導各族群眾感黨恩　強調要與達賴「劃清界限」

西藏自治區黨委書記吳英杰近日在會議上提出，各部門要教育引導各族民眾感黨恩，與達賴喇嘛「劃清界限」，並「引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響」。

據《西藏日報》報道，吳英杰日前在主持召開區黨委國家安全委員會會議時提出，各級各部門要進一步提高政治站位，既要高度警惕「黑天鵝」事件，也要防範「灰犀牛」事件，確保社會大局和諧穩定。

在維護國家政治安全方面，他要求堅決打贏反分裂鬥爭這場硬仗，「深刻揭批十四世達賴和達賴集團的反動本質，教育引導各族群眾感黨恩、聽黨話、跟黨走，自覺與十四世達賴和達賴集團劃清界限，旗幟鮮明維護祖國統一，加強民族團結。」

西藏書記吳英杰要求引導群眾自覺與十四世達賴劃清界限。（資料圖片）

吳英杰又指出，要繼續堅持宗教中國化方向，推動宗教從「管得住」向「管得好」轉變，而且要旗幟鮮明消除十四世達賴利用宗教所產生的負面影響，引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響。

全國政協主席汪洋上月前往西藏調研時，曾提出要重視「中華民族共同體歷史的研究」、「提高藏傳佛教中國化水準」為重點做好宗教工作。此外，中國國務委員兼外交部長王毅亦於本月中旬前往西藏調研。

在北京，中央第七次西藏工作座談會8月28日至29日召開，國家主席習近平在會議上發表重要講話。他指，西藏要鑄牢中華民族共同體意識，保障和改善民生，加強黨的組織和政權建設。