任正非：美國有政治家希望華為死，求生的欲望使華為振奮起來

7月29日至31日，華為公司創始人、CEO任正非帶隊訪問上海交通大學、復旦大學、東南大學和南京大學。訪問期間，他就基礎研究、產學研結合、科研創新和人才培養等問題談了自己的看法。 任正非表示，高校科研對華為有巨大作用，讓華為更早知曉世界的發展動向。他又提及美國封殺華為，指美國部分政治家希望華為死，但求生的欲望使華為振奮起來，尋找自救的道路。他還強調，無論怎樣，華為永遠不會忌恨美國，封殺華為只是一部分政治家的衝動。

談及華為為何要搞基礎研究的問題，任正非說，現在信息技術的發展速度太快，傳統的產學研模式趕不上市場需求的發展速度，因此華為公司也進行了一些基礎理論的研究，大多數是在應用理論的範疇，只有少量的走在世界前面去了。

任正非早前在上海交通大學出席座談會。（網上圖片）

任正非表示，大學老師的研究是為理想而奮鬥，目標長遠。他稱，高校的「明燈」照耀著產業，大學老師的純研究看得遠、鑽得深，華為公司的研究實用度強，在兩者合作中，「你們給我們帶來方向，照亮了我們」。任正非說，華為公司的基礎研究圍繞商業目的，比較貼近近期的實用化，華為給研究者帶來客戶需求以及行業所面臨的世界級難題，讓研究者知道理論的價值與應用，相互之間受益。他說，合作使華為早一些知曉世界的發展動向，縮短了商品化的時間，華為能超前世界，就會獲得更好的機會。

任正非又說，高校的目的是為理想而奮鬥，為好奇而奮鬥；企業是現實主義的，有商業「銅臭」的，強耦合是不會成功。他指，強耦合互相制約，影響各自的進步，「強耦合你拖著我，我拽著你，你走不到那一步，我也走不到另一步。因此，必須解耦，以鬆散的方式合作。」

任正非表示，在「燈塔」的照耀下，整個世界都加快了腳步，今天技術與經濟的繁榮與英、美、日、俄、歐洲當年的技術燈塔作用是分不開的。

4月22日，北京，市民從一家華為授權體驗店裡走出。（資料圖片）

他說，華為曾想在突進「無人區」後作些貢獻，以回報社會對我們的引導，也想點燃5G這個「燈塔」，但剛剛擦燃「火柴」，美國就一個「大棒」打下來，把華為打昏了：「開始還以為我們合規系統出了什麼問題，在反思；結果第二棒、第三棒、第四棒打下來，我們才明白美國的一些政治家希望我們死。」

他表示，求生的欲望使華為振奮起來，尋找自救的道路。但無論怎樣，華為永遠不會忌恨美國，那只是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國的學校、美國社會。任正非說，要堅持自強、開放的道路不變，要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人。

「中國的未來與振興要靠孩子，靠孩子唯有靠教育」

任正非又談及教育問題。他說，未來技術世界的不可知，就如一片黑暗中，需要燈塔，點燃未來燈塔的責任無疑是要落在高校上，教育要引領社會前進。他指，對未來的不確定性，認識它的艱難，應對這種不確定性，除了給科研更多一些自由、對失敗更多一些寬容外，應對不確定性的確定可以從孩子們的教育抓起，中國的未來與振興要靠孩子，靠孩子唯有靠教育。

任正非早前訪問了東南大學。（網上圖片）

任正非還談及創新。他稱，需要創新，找到一個一個的機會點。他指：「如果我們把英國工業革命的指數定為100的話，美國今天是150，我國是70，中國缺的30是原創，原創需要更嚴格的知識產權保護。」沒有原創就會陷入中等收入陷阱，房屋、汽車都會飽和的，飽和以後如何發展？不發展，一切社會問題都會產生。

他表示，華為過去是依託全球化平台，集中精力十幾年攻擊同一個「城牆口」，取得了一點成功，我們過去的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。「美國將我們納入實體清單後，我們把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。」

他說，希望十年、二十年後，中國大學擔負起追趕世界理論中心的擔子來。