人民日報：「戴耀廷路線」是禍亂香港的絕路

官媒《人民日報》的「人民銳評」欄目29日（上周六）發表評論文章，批評港大法律系前副教授戴耀廷是香港反法治的代表人物，又指戴耀廷的「35+計劃」的終極目的是奪取香港管治權，並把特區變為「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。

評論文章指戴耀廷的「35+計劃」的終極目的是奪取香港管治權，並把特區變為「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。（資料圖片／張浩維攝）

文章題為《「戴耀廷路線」，禍亂香港的絕路》，指戴耀廷擅長將極端思想包裝成學術觀點，將狹隘的個人慾望偽裝成「為香港好」的公益訴求。他的「違法達義」說公然打著法治的旗號踐踏法治，成為暴力分子的「興奮劑」，釀成多少街頭血案。

文章又稱，一名真正的學者，可以呼籲、可以建議、可以批評，卻不能逾越法律，更不可將分裂國家、顛覆政權作為自己言行的出發點，這是世界各國知識分子共通的倫理規範。然而戴耀廷早已拋棄所有底線，公開宣稱香港可以「考慮成為一個獨立的國家」，鼓吹發展「公民外交」。不久前戴耀廷的「35+計劃」，就是為了控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府，終極目的是奪取香港管治權，並把特區變為「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。如此瘋狂言行，放在任何國家都屬違法犯罪，早已超出學術自由範疇。

文章稱，戴耀廷與嚴謹科學的學術研究沒有一丁點兒關係，其對民主、自由的理解之膚淺、對內地偏見和仇視之深、對香港未來之短視，已經到了「令人髮指」的程度。文章最後又指，「戴耀廷路線」就是毀掉香港前途的路線，任何走這條路線的人，必然走上一條有去無回的不歸路，陷入萬劫不復的境地。