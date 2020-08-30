中國調整禁出口技術目錄　官媒引專家：TikTok售美業務需申請許可

美國基於國家安全理由，提出全面封殺抖音海外版TikTok。總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後（9月20日）生效。TikTok其後宣布就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提訴訟。 中國商務部28日發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，據新華社29日引述中國對外經濟貿易大學教授崔凡的解讀表示，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄，若要出售業務需申請許可。

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報道指，新華社記者問及「此次目錄調整發布對一些正在進行或正考慮技術出口的企業有何影響？」崔凡表示，新目錄生效時尚未完成交易的技術出口方，如果準備出口調整後目錄中的限制類技術，建議暫停磋商與貿易程序，履行好相關申請手續。

以字節跳動公司可能出售TikTok美國業務為例，崔凡認為，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄。如目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、第18條關於「人工智能交互界面技術」等控制要點，就可能涉及該公司技術。

中國對外經濟貿易大學教授崔凡表示，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄，若要出售業務需申請許可。（網上圖片）

「如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序。」崔凡稱，字節跳動的國際業務能夠取得快速發展，依靠的是其國內強大的技術支撐，它源源不斷地向境外公司提供最新的核心算法服務，就是一種典型的技術服務出口。如果它的國際業務要繼續順利運營，無論其新的所有者和運營者是誰，很可能都需要從中國境內向境外轉讓軟件代碼或其使用權，也可能需要從中國境內向境外提供技術服務。

崔凡說：「建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情採取進一步行動。」

（綜合報道）