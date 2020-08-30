深圳住建局：將學習新加坡　目標未來6成市民住公營房屋

8月28日（上周五），深圳住房和建設局局長張學凡在深圳房地產盛典暨行業綜合評價發布會上表示，深圳將向新加坡學習，長遠目標是讓60%市民住在政府提供的租賃或出售的住房中，實現六比四的住房比例。 為實現該目標，張學凡在會上號召參會者積極參與深圳市大規模建房行動，包括商品房和公營房屋。

深圳市住房和建設局黨組書記、局長張學凡。（網絡圖片）

張學凡又稱，目前深圳全市住房累計數量達到1068萬套、6.12億平方米，人均面積27.8平方米，未達到國家和廣東省的最低標準線，主要原因是深圳還有70%多的人居住在城中村，城中村佔深圳住房面積的54%左右。

張學凡表示，要牢牢堅守「房住不炒」的定位，深圳住建局還希望在「十四五」期間人均住房面積從27.8平方米提高到30平方米。

張學凡指，深圳房地產業對深圳的經濟和社會發展做出了重大貢獻。就2019年的數據來說，深圳房地產投資額達到3059億元（人民幣，下同），是2014年1069億元的2.86倍，比同期的全社會固定資產增長171%快了15%。去年一年，深圳房地產增加值達到2285億元，比2014年的1324億元增長73%，比同期本地區生產總值GDP高出9%，房地產業去年的增加值佔GDP的增加值是8.5%，稅收13%多。

深圳市長圳公共住房是深圳規模最大的公共住房建設項目。（《深圳晚報》）

在2020年，深圳房地產的開發量是1200萬平方米，這是2019年的2倍，也是十年來開發量最高的一次。張學凡在會上明確，今年開發量提升的目的就是補齊供給不平衡的短板。

張學凡指，在「房住不炒」、不把房地產作為短期刺激經濟措施的背景情況下，「十四五」乃至今後相當長時間，房地產業仍然是大有可為。國家的城市化進程方興未艾，以深圳為例，這幾年每年淨流入人口40-50萬，城市化進程必然會產生巨大的住房以及相關消費。

（綜合報道）