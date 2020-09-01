如何降低兩岸走火可能？　台學者：蔡英文恐怕也沒有答案

近來中美關係惡化，軍事衝突風險增高。台灣總統蔡英文日前對澳洲智庫澳洲戰略研究所發表視訊演說時表示，「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火。」 對此，台灣大學政治系教授左正東表示，蔡英文願意嚴肅面對兩岸擦槍走火的風險，自是好事，但「要怎麼降低兩岸擦槍走火的可能性，恐怕她自己心裏都沒有答案」。

左正東與中華民意研究協會副研究員林廣挺聯名以「蔡政府騎虎難下 怎防擦槍走火？」為題在聯合新聞網刊文指出，蔡英文願意嚴肅面對兩岸擦槍走火的風險，自是好事，但從兩岸關係的政策面來看，民進黨政府應該早知道兩岸關係正處於戰爭邊緣。只是面對自己一手挑起的反中仇陸氛圍，騎虎難下，難以啟齒。

台灣大學政治系教授左正東。（楊騰凱／多維新聞）

文章以陸生及陸配子女返台為例，稱台政府部門在此問題上一再互踢皮球，語焉不詳，「說穿了，更深層的考慮，恐怕還是要避免兩岸關係持續惡化導致擦槍走火，相關的歧視政策不得不改弦更張」。文章指出，不過，如此不合理的歧視政策能夠延續半年之久，當然有其社會基礎，畢竟民進黨之所以能扭轉敗勢，靠的就是煽動起台灣社會反中仇陸的氛圍，轉移其治理失能的事實，並最終贏得大選。

不過，文章說，仇恨動員易放難收，支撐民進黨勝選的仇陸群眾，就像一把雙面刃，已經成為蔡英文緩和兩岸關係的一大阻力；一旦反中立場遭到質疑，喪失了仇陸群眾的支持，民進黨的執政基礎也將隨之動搖。蔡英文過去放縱歧視，但現在卻又表示擔憂擦槍走火，民進黨開放政策的搖擺與反覆，正反映其騎虎難下的困境。

在兩岸關係方面，蔡英文近期嘗試拋出一些和緩說法。（台總統府供圖）

文章強調，「自去年以來，兩岸日趨緊張，任何要降低兩岸緊張的努力，都值得肯定。然而，就兩岸定位，蔡政府沒有比馬政府更突出主權；就對外宣示，蔡政府的國家主權更卑微不見。對外既無法有效降低衝突，對內又不能安撫仇陸民眾，蔡總統要怎麼降低兩岸擦槍走火的可能性，恐怕她自己心裏都沒有答案」。