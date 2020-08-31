【人事變動】外交部長助理換人　原駐土耳其大使鄧勵接替陳曉東

撰文：蘇子牧
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8月31日，中國國務院公布任免人員名單：任命鄧勵為外交部部長助理，免去陳曉東的外交部部長助理職務。
據《北京日報》旗下公號「長安街知事」報道，鄧勵原為中國駐土耳其大使。外交部官網顯示，他目前為分管西亞北非、非洲地區、涉外安全事務以及檔案工作的部長助理。
資料顯示，鄧勵出生於1965年5月，福建泉州人，1987年進入外交部工作，先後在西亞北非司、駐毛里塔尼亞大使館、駐阿爾及利亞大使館、駐比利時大使館、歐洲司等工作。
2011年，鄧勵出任中國駐法國大使館公使，4年後回到外交部，任西亞北非司司長。
2019年1月底，鄧勵接替郁紅陽，出任中國駐土耳其大使，直至此次回國履新。
此番卸任外交部部長助理的陳曉東，生於1965年12月，同樣長期在外交部西亞北非司工作，歷任駐沙特阿拉伯王國大使館三秘、駐約旦哈希姆王國大使館一秘、駐阿拉伯埃及共和國大使館參贊、西亞北非司副司長等職，2006年出任駐伊拉克共和國特命全權大使。
2020年8月26日，金磚國家中東事務副外長級磋商以視頻會議形式召開。中國外交部部長助理陳曉東（左上）與會。（外交部網站）
2008年，陳曉東任駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館公使，2010年任外交部西亞北非司司長，任職5年，於2015年任駐新加坡共和國特命全權大使，2017年任外交部部長助理。
陳曉東最後一次以中國外交部部長助理身份露面是8月26日，參與金磚國家中東事務副外長級磋商視頻會議。
目前，中國外交部的主要領導層包括：國務委員、部長王毅，部黨委書記齊玉，副部長樂玉成、鄭澤光、馬朝旭、羅照輝，中央紀委國家監委駐部紀檢監察組組長張驥，副部長秦剛，部長助理劉顯法、鄧勵。