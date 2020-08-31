環時批維特齊是外交文明踐踏者　捷克「逞能」給華盛頓做幫兇

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）30日率領89人訪問團抵台，展開為期6日的訪問行程。正在德國訪問的中國外交部長王毅表示，對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。 大陸官媒《環球時報》也於30日刊登社評文章，當中直斥維特齊是外交文明的踐踏者、政治流氓，並指出「捷參議長去台灣跑個龍套，甚麼都留不下」。

捷克參議院議長維特齊31日下午參訪政治大學並發表專題演講。（中央社）

《環時》文章稱，尊重一中原則、不與台灣發展官方關係是所有與中華人民共和國建交國家的承諾，所以歐洲其他國家的在任議長都不去台灣。維特齊首先是規則破壞者，是外交文明的踐踏者，他給自己的惡行貼金是一種政治流氓表現。

文章續指，捷克是歐洲小國，捷議長帶頭訪台有明顯「逞能」的意味。捷克一些力量有把意識形態因素強行往外交塞的傾向，喜歡在「反共」方面有更加激進的表現，以此宣示自己已經是西方的一員。

文章又指，美國最近兩年大幅改變對華政策，尤其是今年以來對華進行全政府攻擊，向歐洲盟友煽動對華「新冷戰」，給捷參議長訪台議題的出籠和強行推進提供動力。維特齊訪台是他以及一些捷政客看美國臉色、揣摩華盛頓意圖的結果。如果倒退幾年，捷參議長斷不會有用訪問台灣來挑釁一中原則的膽子。

捷克參議院議長維特齊（中）等一行人31日下午前往台北當代工藝設計分館參觀；維特齊下車後，依現場人員引導進入展館。（中央社）

文章寫道，美國的對華打壓在開闢外圍戰線，並且總能在一些國家的部分勢力中獲得響應，一些與中國經濟合作相對弱的國家裡可能有一些勢力蠢蠢欲動，甚至趕着給華盛頓做幫兇，文章因此認為，要做心理準備，因為維特齊可能不是最後一個在台灣問題上破壞規則的機會主義者。

文章進一步指出，捷克參議長明顯有吸引眼球、自抬身價的目的，若加強火力回擊他的挑釁「有點成全了他」，置之不理又可能客觀上縱容類似行為，所以中方需要做出精準的反應。「首先我們別生氣，中美關係這麼大的風浪我們都經歷了，到台灣來碰瓷的捷參議長能算老幾？」

文章最後指，一個中國不是由一個遙遠中歐小國的參議院決定，也不是華盛頓能夠決定，它最終要由中國的實力和14億中國人民的意志來決定，由中國的反分裂國家法強行規制，由強大的人民解放軍監督執行。「捷參議長去台灣跑個龍套，甚麼都留不下」。

（環球時報）