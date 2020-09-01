中印衝突｜環時：若戰爭攤牌，中國一定讓印度比1962年失敗更慘痛

中印邊境局勢再度緊張，印度8月31日指責解放軍試圖越界，又稱挫敗了解放軍的活動。對此，中國外交部發言人趙立堅在則否認中方越界，而解放軍西部戰區則在8月31日晚間表示，印軍8月31日在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定。 《環球時報》發表社評稱，中國對印方的機會主義表現必須強硬回擊。該社評指，如果印度想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗。

《環球時報》9月1日引述印度媒體稱，31日早些時候，印方「先發制人，阻止了解放軍的行動」。《環球時報》社評稱，印度方面自稱「先發制人」，可見是印方率先採取了破壞性行動，印軍是這次兩軍對峙的發起方。

中印衝突不斷，解放軍在班公湖建立碉堡和雷達設施，以強化控制。（微博@南海的浪濤）

中印軍隊6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突，並罕見造成人員死亡。據稱，印軍20人死亡。

《環球時報》社評分析稱，這次發生對峙的班公湖南岸本來就在中方實控之下，印方想要把它搞成新的爭議地區，並在雙方的談判中討價還價。印方明顯繼續在邊境問題上持多佔便宜的進取姿態，而不是把維護邊境地區穩定置於首要位置。

《環時》稱，印度目前國內問題纏身，尤其是新冠肺炎疫情嚴重失控，受到拖累的經濟十分疲弱，挑中印邊境緊張，新德里也有轉移國內注意力的意圖，這既是對外的流氓表現，也是對內的政治欺詐。

1962年邊境戰爭中，印軍遭解放軍沉重打擊。（資料圖片）

《環時》稱，解放軍有充分的力量保衛國家的每一寸領土，「如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗」。

《環時》又說，印方休要對來自華盛頓的支持抱幻想，也不要用加強美日澳印四方合作來給自己壯膽。文章指，美國人想讓印度與中國相互消耗，把印度變成其反華遏華戰略一個更有分量的棋子，這是利用、羞辱印度。

《環時》最後批評印度「熱衷於機會主義的力量都是欺軟怕硬的，而印度在中印邊界問題上有着典型的機會主義表現。」