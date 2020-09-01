維特齊訪台｜捷克傳召中國大使　表達對王毅言論不滿

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率代表團展開6日訪台行程。對此，國務委員兼外長王毅表示，對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中方一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。 捷克外交部長佩崔傑克（Tomas Petricek）31日（周一）稱王毅的言論「過分」，又指將召見中國大陸駐捷克大使張建敏，要求解釋。根據捷克外交部官網，捷克外交部副部長特拉帕（Martin Tlapa）於同日已召見張建敏。 中國大陸駐捷克大使館網站亦發布新聞稿，指張建敏已就維特齊訪台一事向特拉帕提出嚴正交涉。

維特齊31日下午率領訪問團前往台灣國立政治大學參訪，並發表「自由、民主與台捷經濟合作」專題演講。（中央社）

據捷克外交部官網發布，捷克外交部副部長特拉帕依據佩崔傑克指示召見張建敏，並表達極力反對中方針對維特齊訪台的相關發言。特拉帕指出，中方相關發言不恰當，也不符兩個主權獨立國家之間的外交溝通準則，捷克外交部的立場為捷中關係應聚焦於正面、實際的議題。

維特齊31日出席台捷經貿暨投資論壇，這是他訪台的首場公開活動（點圖放大）：

中國大陸駐捷克大使張建敏。（網絡圖片）

而據中國大陸駐捷克大使館網站，張建敏強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國一貫堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來。一個中國原則是中捷關係的政治基礎。維特齊罔顧中方堅決反對和嚴正交涉，出於一己私利執意率團赴台灣地區進行所謂「訪問」，公然支持台獨分裂勢力和分裂活動，嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政，嚴重違背中捷雙邊政治承諾和國際關係基本準則。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

張建敏又指出，中國政府和人民維護國家主權和領土完整的決心意志堅定不移。中方必將作出必要反應，維護自身正當權益。中方敦促捷方正視中方嚴正立場，充分認識維特齊訪台本質，以實際行動恪守一個中國原則，消除維特齊訪台惡劣影響，避免損害中捷雙邊關係大局。

據早前報道，此外，中國大陸外交部副部長秦剛近日約見捷克駐華大使佟福德（Vladmir Tomsik），就維特齊訪台一事提出嚴正交涉。

（綜合報道）