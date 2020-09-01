維特齊訪台｜台媒曝大陸軍機抵近捷克訪台團專機　警吿意味濃厚

捷克高層訪問台灣的敏感時刻，台媒報道稱解放軍軍機在台灣周邊海域巡航時刻意打開信號飛航軌迹，8月30日上午甚至距捷克訪問團專機不到80公里，警吿意味濃厚。

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）8月30日率代表團展開6日訪台行程，將會見台灣總統蔡英文並出席經貿投資論壇等活動。

對此，中國國務委員兼外長王毅表示，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵。王毅警示稱，捷克參議院議長是在「公開挑釁」，「中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。」

據台灣《自由時報》網站9月1日報道，台灣軍迷在8月29日、30日、31日都記錄到，解放軍刻意打開信號飛航軌迹，而台軍8月30日9時58分及11時2分兩度開啟廣播，對解放軍軍機「驅離」。

報道援引台灣資深軍迷的話稱，解放軍軍機連日打開信號，這在過去相當少見，8月30日10時多，甚至距離捷克訪問團專機不到80公里，看得出「警吿意味濃厚」。

台國防部報告指，解放軍多次運用轟-6型機飛赴台灣東部海域。圖為轟-6（左）飛近台灣，台軍F-16出動監視。（資料圖片）

對於解放軍軍機出現在台海一事，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉曾就海空兵力戰備巡航發表談話表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

中國國防部新聞發言人吳謙大校此前曾表示，台灣是中國不可分割的一部分。台灣事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。解放軍始終保持高度戒備，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。