深圳目前7成人住在「城中村」　實現6成住公屋目標還很漫長

8月28日，深圳市住房與建設局局長張學凡公開演講透露，深圳要學習新加坡，未來深圳的住房比例是6比4，目標是讓6成市民住進公共房屋，為此將加大住房供應，推進大規模住房建設。

不過現實與理想還存在較大差距，張雪凡同時提到，目前深圳全市住房累計數量達到1068萬套、6.12億平方米，人均面積27.8平方米，還沒有達到國家和廣東省的最低標準線。主要原因是深圳還有70%多的人居住在城中村，城中村佔深圳住房面積的54%左右。深圳住建局希望，在「十四五」期間（2021至2026年）將人均住房面積提高到30平方米。

▼ 圖輯｜深圳最大的城中村「白石洲」生活景象（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

根據公開資料，2019年，中國城鎮居民人均住房建築面積標準約為40平方米（約431呎），人均使用住房面積標準則為23平方米（約248呎）。同年廣東全省居民人均住房建築面積標準為39.75平方米（約428呎），其中城鎮為35.73平方米（約385呎），農村為48.68平方米（約524呎）。

據內媒《21世紀經濟報道》指出，深圳市住房供地嚴重不足，住房只佔土地供應的22.6%。未來，深圳能否兌現自己的承諾，還是要看土地供應和住房供應體系能否突破。

此外，深圳商品房供應量也相當稀少，按套數來算不足20%，按面積來算也只有28%左右。根據深圳市住建局《住房發展「十四五」規劃》，到2018年深圳商品住宅總建築面積為1.69億平方米，共計187.9萬套。而深圳每年淨流入人口40至50萬，房地產需求量仍很大。

深圳市住房和建設局黨組書記、局長張學凡。（網絡圖片）

報道稱，房地產長效機制最重要的是，建立起覆蓋全社會的穩定住房供應體系，核心就是大力發展公共住房。這不是深圳第一次提出6：4的比例。早在2018年6月，深圳曾發文，明確了2018年至2035年的住房發展目標，計劃未來18年提供170萬套住房，並將人才房、公租房、安居房和商品房的比例定為2:2:2:4。

深圳大部分供地計劃未實現

然而，深圳此前的土地和住房供應計劃大部分都未實現，包括「十一五」、「十二五」規劃中的大量住房規劃，特別是保障房和人才房。2016至2019年底，深圳市商品住房用地累計供應完成「十三五」規劃目標的90%；累計供地擬建設商品住房僅完成「十三五」規劃指標75%；深圳市的公共住房用地累計供應完成「十三五」規劃目標的120%，但安居工程建設籌集僅完成「十三五」規劃任務的88%。

相比兩年前，深圳在公共租賃住房方面的新目標是110萬套，為此每年將建設10萬套公共租賃住房，補齊5至8年的短板，人均住房面積也將從現在的27.8平方米提高到30平方米。2020年深圳加大了房地產的供應和開發。房地產開發量是去年的2倍，為10年來最高的一次；房地產開工量達到1200萬平方米，是過去開工數的2倍多。

▼ 圖輯｜長圳公共住房是深圳在建最大規模公共住房項目（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

實現「6比4」還很漫長

張學凡表示，住建局聯合規資局，將在「十四五」期間的用地供應上做一些調整，住房用地佔建設用地的比例，將由過去的22.1%提高到25%，甚至將在「十四五」期間的前兩三年提高到30%的比例，補齊住房用地供應的短板。

不過，僅靠新增土地供應顯然難以達到目標，深圳必須挖掘多元化的土地和住房供應主體。在2035年的規劃中，深圳在住房土地來源上，從過去的政府壟斷供應土地，變為政府供地、企事業自用地、村集體用地、棚戶區改造等多個渠道。張學凡也表示，深圳需要房地產企業積極參與大規模建房行動，包括商品房和公共住房。

不過，多位深圳業內人士指出，深圳住房要實現接近新加坡那樣的模式，要達到6:4的比例，還不知道要等多少年。計劃到2035年新增保障房100萬套，商品房70萬套，包括最新的政策房110萬套計劃，但都只是增量的部分，但加上存量，很難達到6：4。

▼ 圖輯｜新加坡8成居民住在公共房屋 絕大部分是自置（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

房價飆漲已成過去時？

深圳今年二季度的魔幻上漲猶在眼前，7月新建商品住宅均價每平方米5.8萬元（人民幣，下同），二手房均價更達到每平方米7.3萬元，位居全國第一。學習新加坡對深圳樓市、深圳房價又有何影響？張學凡表示，政府的住房政策目標體系就是兩手抓，在一手兜底做大公共住房的同時，另一手是穩定房地產市場。

7月15日，深圳出台了住房新政，被稱為新「深八條」，比起2016年10月4日出台的「深八條」以行政手段為主調控房價，新政是結合行政與經濟手段，未來慢慢過渡到以經濟手段為主。

這次的「7.15」調控政策中，經濟手段主要有兩條，分別是金融信貸政策和稅收政策。張學凡希望，嚴格落實好限購限貸限價限售等政策。不少深圳開發商和中介機構坦承，政府的決心很大，樓市的風向真的變了，上半年那種房價上漲很難再出現。中國城市經濟專家委員會副主任宋丁則認為，這預示着下一步深圳的市場會有很大的變化，住房會大幅增加供應量，去解決供應不足的問題。

（綜合報道）