【新冠肺炎】康希諾：有望3到6個月後看到疫苗三期臨床初步結果

早前，由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已被授予專利權，這是內地首個新冠疫苗專利。 康希諾生物首席財務官王靖1日（周二）在港交所生物科技峰會上透露，公司正在快速啟動新冠疫苗的國際多中心的三期臨床試驗，有望在3到6個月後看到三期臨床的初步結果。

康希諾生物首席財務官王靖1透露，公司正在快速啟動新冠疫苗的國際多中心的三期臨床試驗，有望在3到6個月後看到三期臨床的初步結果。（網上圖片）

王靖表示，以往疫苗研發到測試通常需要長達10-20年時間，現在新冠疫苗的研發已經是人類前所未有的速度來推進，公司正在全速推進疫苗開發、產能建設以及未來的供應準備。

王靖又透露，「在疫苗通過有效性認證後，​​還必須保證疫苗的安全性和質量，以及解決疫苗運輸、儲存等方面的問題，仍有非常多的挑戰。」

由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已被授予專利權，這是內地首個新冠疫苗專利。（中國軍網）

疫苗的臨床試驗共分為三期，通常一期參與人數較少，主要考察疫苗的安全性，並確定安全劑量；二期人數稍多，重點考察疫苗能否順利誘導出抗體；三期臨床試驗是疫苗上市前的「最後一關」，也是最重要的環節，用於確定疫苗真正的預防效果。

由軍科院和康希諾生物研發的腺病毒載體疫苗於今年3月進入一期臨床，共招募了108名受試者，4月進入二期臨床，共招募508名受試者。兩次臨床試驗的結果顯示，在接種28天內，疫苗不僅能在大部分受試者體內產生新冠病毒中和抗體，而且能誘導發生細胞免疫，這意味疫苗能提供「雙重保護」。

陳薇團隊4月12日在湖北武漢展開二期人體臨床試驗，84歲高齡的武漢人熊正興，在女兒陪同下完成疫苗接種，成為年齡最高的志願者。（中國日報）

不過，因為內地疫情已經受到控制，中國幾款疫苗轉向國外進行第三期臨床試驗。

據《路透社》8月底報道，康希諾在5月時已同意將研發中的疫苗運往加拿大，與加拿大國家研究委員會（NRC）合作進行測試。但由於康希諾未有獲得中國海關的批准，疫苗無法付運。故此，加拿大終止與康希諾的合作，並稱將轉而尋找其他合作夥伴。

對加拿大已終止在新冠疫苗合作的消息，康希諾發澄清公告，稱加拿大國家研究委員會與公司的合作並未終止，於最近一段時間，公司管理層均未接受任何與重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）在加拿大臨床試驗相關的採訪。康希諾稱，公司目前正與多個國家共同推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗。

（綜合報道）