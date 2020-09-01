【人事變動】袁家軍任浙江省委書記　張國清任遼寧省委書記

據官媒新華社今天（9月1日）消息，日前，中共中央決定張國清任遼寧省委委員、常委、書記，陳求發不再擔任遼寧省委書記、常委、委員職務；袁家軍任浙江省委書記，車俊不再擔任浙江省委書記、常委、委員職務。 值得關注的是，張國清和袁家軍都是軍工系統出身的專家型人才，張國清曾掌舵中國兵器工業集團公司，袁家軍曾任航天科技集團副總經理。而伴隨著此番履新，56歲的張國清成為目前全國最年輕的省級黨委書記。

資料顯示，張國清1964年8月生，河南羅山人，經濟學博士，研究員級高級工程師。1981年，張國清考入原長春光學精密機械學院電子工程系，攻讀光電技術專業。畢業後，進入軍工企業，長期在中國北方工業公司工作。

2013年4月，張國清調任重慶市委副書記。2016年12月30日，任重慶副市長、代市長。2017年1月19日，重慶市第四屆人民代表大會第五次會議選舉張國清為重慶市長。

2017年12月起，張國清任天津市委副書記、市長等職，直至此次調整。

與張國清一樣，同樣出身「軍工系」的袁家軍，1962年9月生，吉林通化人。其曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理。

2012年，袁家軍調任寧夏回族自治區黨委常委、寧東能源化工基地黨工委書記、管委會主任，後任自治區政府常務副主席。

2014年，袁家軍調任浙江省委常委、常務副省長，2016年底轉任浙江省委副書記、政法委書記，2017年4月任浙江省委副書記，副省長、代省長，當年7月，當選浙江省長。

據《星島日報》今天報道稱，中央政治局昨天（8月31日）召開會議，拍板浙江高層人事。報道引述杭州消息指出，浙江省委副書記、寧波市委書記鄭柵潔將升任省長。至於原浙江省委書記車俊已年滿65歲將退休。

在中國的政治圖譜中，浙江具有特殊地位，不單是因習近平曾在當地任職，浙江本身的政經優勢也使其成為中國為數不多的「政壇高地」之一，「浙江鐵軍」「獅子型官員」「浙江標籤」等，在中共政壇都是頗有分量的加分項。