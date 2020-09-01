【人事變動】袁家軍張國清出掌浙江遼寧　官場「軍工系」快速崛起

內地近日公布多項重磅人事變動。據新華社消息，9月1日，遼寧、浙江雙雙換帥，已到退休年齡的遼寧省委書記陳求發和浙江省委書記車俊分別由張國清、袁家軍接棒。

8月31日中央政治局會議「研究了其他事項」，由此開啟了本輪中共地方人事大調整。

消息稱，9月1日遼寧、浙江當天舉行領導幹部大會。其中，中組部副部長曾一春赴遼寧宣布張國清任遼寧省委委員、常委、書記，陳求發不再擔任遼寧省委書記、常委、委員職務。同時，中組部分管日常工作的副部長姜信治到浙江宣布浙江省委書記一職的人事調整決定，並稱「這次調整是中央從大局出發，根據工作需要和浙江省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的」。

公開資料顯示，張國清出生於1964年，他的履新意味着稍早前劉國中履新陝西省委書記所保持的最年輕省委書記紀錄再度被打破。張國清號稱「兵工少帥」，早年從南京理工大學管理工程系畢業進入軍工外貿企業中國北方工業公司工作，一路拾階而上最後執掌該軍工企業。2008年，張國清升任中國兵器工業集團總經理，躋身副部級，時年僅44歲，任內令中國兵器工業集團躋身營業額3000億人民幣的軍工巨無霸。

2013年4月份，張國清仕途轉軌重慶地方，在2016年年底黃奇帆退隱後順位接受這一政壇多變的直轄市。與時任重慶市委書記孫政才搭檔僅半年後，孫政才在中共十九大前的2017年7月份落馬，張國清則在十九大後北上主政同樣為直轄市的天津。

張國清成目前最年輕省委書記

從2016年底至今，張國清僅僅經歷3年多的地方政府「一把手」歷練便順利在當下這輪調整中躋身「地方諸侯」，甚至成為當下全國31省區最年輕的省委書記，一舉超過黑龍江省委書記張慶偉（1961年生）、新任陝西省委書記劉國中（1962年生）。當然與貴為中央政治局委員的重慶市委書記陳敏爾（1960年生）難以比擬，但張國清「軍工」黑馬的優勢仍然異常明顯。

新任浙江省委書記袁家軍（1962年生）從雖被外界視為「東南軍」的一員，不過其更明顯的標籤顯然也是「軍工」。公開資料顯示，袁家軍早年在北航飛機設計與應用力學系固體力學專業學習，此後一直在航天工業部工作。此後，航天工業部幾經改制，袁家軍則一路攀升至中國航天科技集團公司副總經理的高位。期間，袁家軍參與指揮中國載人航天工程、探月工程（二期）、中俄聯合探測火星工程等。

2012年中共十八大前夕，袁家軍轉戰寧夏政壇，任自治區黨委常委、政府常務副主席等職，直到兩年後調入浙江這一近年頗受外界關注的政壇高地，此後一路飛昇，歷任常務副省長、政法委書記、專職副書記等職。2017年中共十九大前後地方黨政大調整中，袁家軍順位補缺車俊的浙江省長一職，晉級正部級。

張國清、袁家軍的履新，與同樣擁有類似出身的張慶偉、廣東省長馬興瑞等人一起，意味着「軍工系」尤其是「60後」軍工系群體成為中共政壇正在快速崛起的勢力。